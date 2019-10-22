«Астана» без Томасова отправилась на матч Лиги Европы с АЗ

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На эту игру команда Романа Григорчука отправилась без своего лидера Марина Томасова, который из-за повреждения не смог доиграть матч 30-го тура КПЛ против алматинского «Кайрата» (3:1).

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа L, 24.10.2019, 19:55 АЗ - Астана -

Встреча команд пройдет 24 октября. Начало игры в 22:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.

Полностью состав «Астаны» выглядит так:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;

защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Лев Скворцов;

полузащитники: Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;

нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов.