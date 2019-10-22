Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Атлетико
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21.10
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
21.10
Брешиа
Фиорентина
00
Все события
Фоторепортажи
9Успех российских фигуристов на Skate America
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
10:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» без Томасова отправилась на матч Лиги Европы с АЗ

Футболисты «Астаны» вылетели в Нидерланды, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против местного АЗ, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Наверх
Источник: Reuters

На эту игру команда Романа Григорчука отправилась без своего лидера Марина Томасова, который из-за повреждения не смог доиграть матч 30-го тура КПЛ против алматинского «Кайрата» (3:1).

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа L, 24.10.2019, 19:55

АЗ-Астана-

Встреча команд пройдет 24 октября. Начало игры в 22:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.

Полностью состав «Астаны» выглядит так:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;
защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Лев Скворцов;
полузащитники: Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;
нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов.

После двух туров «Астана» замыкает группу L, так и не набрав очков. В активе АЗ два балла и третья строчка квартета. Первое-второе места делят «Партизан» и «МЮ» (по четыре).

Читайте также
АЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Букмекеры оценили шансы "Барыса" продолжить победную серию в КХЛ в матче с минским "Динамо"
Палыч против Криштиану: шансов мало, но они есть
Россиянин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США
Кленовая звезда: Михеев меняет представление о россиянах в НХЛ
Клуб КХЛ оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу в адрес арбитра
Помощник Олега Кононова объяснил провал московского «Спартака»
«Даллас» победил «Оттаву» в матче НХЛ. Худобин сделал 19 сейвов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь