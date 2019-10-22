«Астана» без Томасова отправилась на матч Лиги Европы с АЗ
Футболисты «Астаны» вылетели в Нидерланды, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против местного АЗ, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Футболисты «Астаны» вылетели в Нидерланды, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против местного АЗ, сообщает официальный сайт столичного клуба.
На эту игру команда Романа Григорчука отправилась без своего лидера Марина Томасова, который
Встреча команд пройдет 24 октября. Начало игры в 22:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.
Полностью состав «Астаны» выглядит так:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;
защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Лев Скворцов;
полузащитники: Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;
нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов.
После двух туров «Астана» замыкает группу L, так и не набрав очков. В активе АЗ два балла и третья строчка квартета.