Пожалуй, это даже круче оригинала. Коты исполнили гимн Лиги чемпионов
Послушайте. Возможно, вам станет немного жаль, что «Ювентус» и «Локо» сегодня выйдут на матч группового этапа главного еврокубка под «классику».
Послушайте. Возможно, вам станет немного жаль, что «Ювентус» и «Локо» сегодня выйдут на матч группового этапа главного еврокубка под «классику».
Напомним, что оригинальный гимн Лиги чемпионов УЕФА появился на свет в 1992 году. Автор — британский композитор Тони Бриттен. Традиционно он исполняется хором Академии Святого Мартина в полях и Королевским филармоническим оркестром.