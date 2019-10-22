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17:32 (мск), источник: Матч ТВ

Пожалуй, это даже круче оригинала. Коты исполнили гимн Лиги чемпионов

Послушайте. Возможно, вам станет немного жаль, что «Ювентус» и «Локо» сегодня выйдут на матч группового этапа главного еврокубка под «классику».

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Напомним, что оригинальный гимн Лиги чемпионов УЕФА появился на свет в 1992 году. Автор — британский композитор Тони Бриттен. Традиционно он исполняется хором Академии Святого Мартина в полях и Королевским филармоническим оркестром.

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