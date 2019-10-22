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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Новое испытание для «Астаны». Кто из игроков АЗ создаст проблемы команде Григорчука

Уже на этой неделе «Астана» проведет важнейший матч на групповой стадии Лиги Европы против голландского «АЗ Алкмар». Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лидерах коллектива Арне Слота, имена которых уже широко известны в Европе.

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Уссама Идрисси, вингер

Марокканский вингер уже не первый год зажигает в Эредевизи. Минувшим летом его очень хотел подписать «Краснодар», но сделка не состоялась. Сейчас Идрисси лучший бомбардир АЗ и один из лучших снайперов всей лиги, на его счету шесть голов. Абзалу Бейсебекову или Антонио Рукавине придется много поработать в дуэли с креативным полузащитником, который способен придумать гол из ничего.

Тен Копмейнерс, центральный полузащитник

Ментальный лидер АЗ с отличной левой ногой и диспетчерскими способностями. Копмейнерс ведет игру голландского клуб в центре поля и после ухода Гуса Тиля в «Спартак» его роль и значимость лишь возросла. Будет интересно посмотреть на противостояние Копмейнерса с Иваном Маевским.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа L, 24.10.2019, 19:55

АЗ-Астана-

Мирон Боадю, вингер

18-летний воспитанник АЗ сверхярко начал нынешний сезон. В девяти матчах Эредивизи у него уже пять ассиcтов и четыре гола. Боадю является игроком молодежной сборной Голландии и одним из самых талантливых атакующих футболистов страны.


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Фредрик Мидтше, опорный полузащитник

Игрок сборной Норвегии универсален и подвижен, классический box-to-box умеющий поддержать атаку и вырвать мяч в отборе. Их связка с Копмейнерсом очень гармонична и сильна.

Кэлвин Стенгс, нападающий

Самый дорогой игрок АЗ по версии transfermarkt (цена 12 миллионов евро) и очень разноплановый форвард (3 гола, 4 ассиста). Стенгс хорош на пространстве и обладает отличным ударом с левой ноги. Способен принимать нестандартные решения и качественно исполнять штрафные.

Напомним, матч «АЗ Алкмар» — «Астана» пройдет 24 октября. Начало игры в 22:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.

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