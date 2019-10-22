Новое испытание для «Астаны». Кто из игроков АЗ создаст проблемы команде Григорчука

Уссама Идрисси, вингер

Марокканский вингер уже не первый год зажигает в Эредевизи. Минувшим летом его очень хотел подписать «Краснодар», но сделка не состоялась. Сейчас Идрисси лучший бомбардир АЗ и один из лучших снайперов всей лиги, на его счету шесть голов. Абзалу Бейсебекову или Антонио Рукавине придется много поработать в дуэли с креативным полузащитником, который способен придумать гол из ничего.

Тен Копмейнерс, центральный полузащитник

Ментальный лидер АЗ с отличной левой ногой и диспетчерскими способностями. Копмейнерс ведет игру голландского клуб в центре поля и после ухода Гуса Тиля в «Спартак» его роль и значимость лишь возросла. Будет интересно посмотреть на противостояние Копмейнерса с Иваном Маевским.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа L, 24.10.2019, 19:55 АЗ - Астана -

Мирон Боадю, вингер

18-летний воспитанник АЗ сверхярко начал нынешний сезон. В девяти матчах Эредивизи у него уже пять ассиcтов и четыре гола. Боадю является игроком молодежной сборной Голландии и одним из самых талантливых атакующих футболистов страны.



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Фредрик Мидтше, опорный полузащитник

Игрок сборной Норвегии универсален и подвижен, классический box-to-box умеющий поддержать атаку и вырвать мяч в отборе. Их связка с Копмейнерсом очень гармонична и сильна.

Кэлвин Стенгс, нападающий

Самый дорогой игрок АЗ по версии transfermarkt (цена 12 миллионов евро) и очень разноплановый форвард (3 гола, 4 ассиста). Стенгс хорош на пространстве и обладает отличным ударом с левой ноги. Способен принимать нестандартные решения и качественно исполнять штрафные.