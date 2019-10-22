Новое испытание для «Астаны». Кто из игроков АЗ создаст проблемы команде Григорчука

Марокканский вингер уже не первый год зажигает в Эредевизи. Минувшим летом его очень хотел подписать «Краснодар», но сделка не состоялась. Сейчас Идрисси лучший бомбардир АЗ и один из лучших снайперов всей лиги, на его счету шесть голов. Абзалу Бейсебекову или Антонио Рукавине придется много поработать в дуэли с креативным полузащитником, который способен придумать гол из ничего.
Ментальный лидер АЗ с отличной левой ногой и диспетчерскими способностями. Копмейнерс ведет игру голландского клуб в центре поля и после ухода Гуса Тиля в «Спартак» его роль и значимость лишь возросла. Будет интересно посмотреть на противостояние Копмейнерса с Иваном Маевским.
18-летний воспитанник АЗ сверхярко начал нынешний сезон. В девяти матчах Эредивизи у него уже пять ассиcтов и четыре гола. Боадю является игроком молодежной сборной Голландии и одним из самых талантливых атакующих футболистов страны.
Игрок сборной Норвегии универсален и подвижен, классический box-to-box умеющий поддержать атаку и вырвать мяч в отборе. Их связка с Копмейнерсом очень гармонична и сильна.
Самый дорогой игрок АЗ по версии transfermarkt (цена 12 миллионов евро) и очень разноплановый форвард (3 гола, 4 ассиста). Стенгс хорош на пространстве и обладает отличным ударом с левой ноги. Способен принимать нестандартные решения и качественно исполнять штрафные.
Напомним, матч «АЗ Алкмар» — «Астана» пройдет 24 октября. Начало игры в 22:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.