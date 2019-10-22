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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рэмзи пропустит матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи не примет участия в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов против московского «Локомотива».

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Валлийский хавбек не вошел в опубликованный на официальном сайте «бьянконери» список игроков команды, которые готовятся к игре. Ранее главный тренер «Старой синьоры» Маурицио Сарри заявил, что участие травмированного Рэмзи в игре с «Локомотивом» под вопросом.

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Встреча третьего тура группы D «Ювентус» — «Локомотив» пройдет во вторник в Турине, начало игры — в 22:00 мск.

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