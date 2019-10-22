Рэмзи пропустит матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

Валлийский хавбек не вошел в опубликованный на официальном сайте «бьянконери» список игроков команды, которые готовятся к игре. Ранее главный тренер «Старой синьоры» Маурицио Сарри заявил, что участие травмированного Рэмзи в игре с «Локомотивом» под вопросом.