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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юмтити и Роберто пропустят матч ЛЧ со «Славией»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити и полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто не сыграют из-за травм в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией», сообщается на сайте «Барсы».

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Источник: AP 2019

Отмечается, что у обоих игроков проблемы с коленом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча группы F «Славия» — «Барселона» состоится 23 октября в Праге. После двух туров на счету каталонской команды четыре очка, у пражского клуба — одно.

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