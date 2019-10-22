Юмтити и Роберто пропустят матч ЛЧ со «Славией»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити и полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто не сыграют
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити и полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто не сыграют
Отмечается, что у обоих игроков проблемы с коленом.
Встреча группы F «Славия» — «Барселона» состоится 23 октября в Праге. После двух туров на счету каталонской команды четыре очка, у пражского клуба — одно.