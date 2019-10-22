«Локомотив» переиграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА

У «Локомотива» мячи забили Максим Петров (29-я минута) и Илья Петухов (77, с пенальти), в составе «Ювентуса» отличился Паоло Гоцци Иверу (83). В другом матче группы D испанский «Атлетико» на своем поле переиграл немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 2:0.

«Локомотив» одержал первую победу и занимает третью строчку в группе D, набрав четыре очка в трех турах. У «Ювентуса» и «Атлетико» по шесть очков, у «Байера» — одно.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский «Локомотив», в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как «Локомотив» также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.