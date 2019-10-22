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17:56 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» переиграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА

ТУРИН /Италия/, 22 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на выезде победил итальянский «Ювентус» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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У «Локомотива» мячи забили Максим Петров (29-я минута) и Илья Петухов (77, с пенальти), в составе «Ювентуса» отличился Паоло Гоцци Иверу (83). В другом матче группы D испанский «Атлетико» на своем поле переиграл немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 2:0.

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«Локомотив» одержал первую победу и занимает третью строчку в группе D, набрав четыре очка в трех турах. У «Ювентуса» и «Атлетико» по шесть очков, у «Байера» — одно.

В четвертом туре «Локомотив» примет «Ювентус», «Байер» дома сыграет с «Атлетико», обе встречи пройдут 6 ноября.

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Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский «Локомотив», в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как «Локомотив» также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.

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