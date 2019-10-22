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20:32 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Зенита» Семак заявил, что ему импонирует путь развития ФК «Лейпциг»

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что ему нравится путь развития, который избрал немецкий «Лейпциг». Об этом Семак заявил на предматчевой пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» проведет гостевую встречу против «Лейпцига» 23 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, начало — 19:55 мск.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 23.10.2019, 19:55

РБ Лейпциг-Зенит-

«У нас не было выходных после матча с “Ростовом” (в котором “Зенит” одержал победу со счетом 6:1 в рамках 13-го тура чемпионата России — прим. ТАСС), — заявил Семак. — Мы тренировались в обычном режиме. Кто-то тренируется меньше, кто-то больше, мы стараемся делать так, чтобы все вышли на матч в оптимальном физическом состоянии. Все, кто прилетел в Лейпциг, здоровы».

«К каждой игре мы подходим индивидуально, мы всегда смотрим на состояние наших футболистов и игру соперника и уже потом начинаем думать о тактике. Что касается игры с “Ростовом”, то мы совершали ошибки, нам есть, над чем работать. Будем стараться показать свою лучшую игру, “Лейпциг” тоже будет играть на победу, а кто победит — завтра увидим», — добавил Семак.

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Также главный тренер «Зенита» назвал сильные качества немецкой команды. «Там достаточное количество молодых и быстрых игроков, команда быстро играет при переходах из обороны в атаку. Мне нравится, как обстоят дела с управлением в “Лейпциге”, мне импонирует то, как развивается клуб, на каждую позицию есть кандидат на замену, в основном, молодые игроки. Если говорить об отдельных личностях, то многое строится на сильных качествах [нападающего] Тимо Вернера, он является одним из ключевых игроков, но нельзя забывать о других футболистах», — заключил Семак.

«Зенит» набрал четыре очка в группе G после трех матчей группового этапа. Французский «Лион» имеет такое же количество набранных баллов, «Лейпциг» — три, португальская «Бенфика» пока не набрала очков.

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