«Ювентус» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Встреча команд состоится во вторник в Турине и начнется в 22:00 мск.

Полностью состав «Ювентуса» выглядит следующим образом: Войцех Щенсный (голкипер), Маттейс де Лигт, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Алекс Сандро, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи и Родриго Бентанкур.

После двух туров «Ювентус» с четырьмя очками лидирует в группе, опережая по дополнительным показателям мадридский «Атлетико». «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку.