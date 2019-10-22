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21:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду вошел в стартовый состав туринского «Ювентуса» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд состоится во вторник в Турине и начнется в 22:00 мск.

Полностью состав «Ювентуса» выглядит следующим образом: Войцех Щенсный (голкипер), Маттейс де Лигт, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Алекс Сандро, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи и Родриго Бентанкур.

Полностью стартовый состав «красно-зеленых» выглядит так: Гилерме (вратарь), Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Ведран Чорлука, Эдер, Владислав Игнатьев, Жоао Марио, Мурило, Алексей Миранчук.

После двух туров «Ювентус» с четырьмя очками лидирует в группе, опережая по дополнительным показателям мадридский «Атлетико». «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку.

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