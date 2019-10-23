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22 октября, источник: Спорт-Экспресс

Маски, дубинки, кровь. На фанатов «Баварии» напали во время матча Юношеской лиги

Немецкие болельщики подверглись нападению. Есть пострадавшие. Матч прервали, а потом доиграли странным образом.

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Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа B, 22.10.2019, 22:00

Олимпиакос П2Бавария3

В Греции громкий скандал. В концовке матча Юношеской лиги УЕФА «Олимпиакос» — «Бавария» на секторе немецких болельщиков произошло столкновение с людьми в масках. Судя по кадрам места событий, несколько фанатов серьезно пострадали.

Как так получилось?

На 84-й минуте игра была прервана. Согласно имеющейся информации, около 80 неизвестных в масках на мотоциклах приехали к тренировочному центру Ренти, где проходил матч. Они прошли через охрану на входе, и толпой направились к сектору, где за игрой наблюдали немногочисленнее поклонники «Баварии». Им хватило несколько минут, чтобы показать, кто сильнее, мощнее и с оружием. Используя дубинки, больше напоминавшие палки, греки нанесли тяжелые побои немцам. А потом также быстро скрылись с места случившегося.

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Все это произошло за несколько часов до начала матча главных команд. Позже полиция сообщила о четырех пострадавших.

Что было с игроками?

Футболисты не участвовали в столкновениях. Оказавшиеся на поле наблюдали за происходящим со стороны, к ним быстро присоединились все, кто находился на скамейке запасных. Самое интересное, что случившееся не помешало командам закончить матч. Но сделали они в своеобразной манере. Так как «Олимпиакос» уже проигрывал 0:4, обе команды встали в центральном круге и до финального свистка перепасовывались друг с другом. Настоящая тренировка!

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Теперь «Олимпиакосу» грозят штраф, дисквалификация стадиона или более серьезные санкции. УЕФА пока не комментирует случившееся.

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