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22:24 (мск), источник: ТАСС

Испанский «Атлетико» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 22 октября. Футболисты испанского «Атлетико» обыграли немецкий «Байер» (Леверкузен) со счетом 1:0 в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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Источник: AP 2019

Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий Альваро Мората, заменивший на 70-й минуте полузащитника Коке. Мората забил в Лиге чемпионов впервые с 27 сентября 2017 года, когда в составе английского «Челси» отличился в матче с «Атлетико» (1:2).

Мората стал первым игроком, забившим в Лиге чемпионов за «Атлетико» и мадридский «Реал». Нападающий является воспитанником «Реала», он выступал за клуб с 2010 по 2014 год, а также с 2016 по 2017-й, став двукратным победителем Лиги чемпионов. За «Атлетико» Мората играет с января 2019 года.


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«Атлетико» занимает первое место в группе D, набрав 7 очков после трех матчей. «Байер» занимает последнюю, четвертую строчку, не сумев набрать ни одного очка. Впервые с сезона-2007/08 немецкая команда проиграла три стартовых матча групповой стадии Лиги чемпионов.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа C, 22.10.2019, 19:55

Шахтер Д2Динамо З2

Позднее во вторник в рамках группы D московский «Локомотив» на выезде сыграет с итальянским «Ювентусом». В следующем матче 6 ноября «Атлетико» проведет матч против «Байера» в гостях.

В группе C украинский «Шахтер» на домашнем поле сыграл вничью с хорватским «Динамо» (Загреб) со счетом 2:2. В составе «Шахтера» голы забили Евгений Коноплянка (16) и Додо (75), у «Динамо» отличились Дани Ольмо (25) и Мислав Оршич (60, с пенальти). Украинский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав 4 очка после трех матчей, «Динамо» идет вторым, имея в активе также 4 очка после трех встреч. Позднее во вторник свой матч проведут соперники «Шахтера» и «Динамо» по группе — английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта», встреча пройдет в Манчестере.

Атлетико
1:0
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 56776 зрителей
Главные тренеры
Диего СимеонеПетер Бос
Голы
Альваро Мората78′
Составы команд
13Ян Облак
1Лукас Храдецки
23Киран Триппьер
23Митчелл Вайзер
12Ренан Лоди
8Ларс Бендер
18де Алмейда Монтейру Фелипе
4Джонатан Та
8Ньигес Сауль
38Карим Беллараби
38′
5Томас Партей
11Надим Амири
16Эктор Эррера
15Юлиан Баумгартлингер
19Диегу Коста
31Кевин Фолланд
2Хосе Хименес
15′
5Свен Бендер
90′
22Марио Эрмосо
6Александр Драгович
6Коке
54′70′
10Керем Демирбай
84′
9Альваро Мората
13Лукас Аларио
10Анхель Корреа
62′
29Кай Хаверц
76′
11Тома Лемар
7Паулу Энрике Паулинью
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
12Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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