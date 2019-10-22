Испанский «Атлетико» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2019

Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий Альваро Мората, заменивший на 70-й минуте полузащитника Коке. Мората забил в Лиге чемпионов впервые с 27 сентября 2017 года, когда в составе английского «Челси» отличился в матче с «Атлетико» (1:2).

Мората стал первым игроком, забившим в Лиге чемпионов за «Атлетико» и мадридский «Реал». Нападающий является воспитанником «Реала», он выступал за клуб с 2010 по 2014 год, а также с 2016 по 2017-й, став двукратным победителем Лиги чемпионов. За «Атлетико» Мората играет с января 2019 года.



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«Атлетико» занимает первое место в группе D, набрав 7 очков после трех матчей. «Байер» занимает последнюю, четвертую строчку, не сумев набрать ни одного очка. Впервые с сезона-2007/08 немецкая команда проиграла три стартовых матча групповой стадии Лиги чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа C, 22.10.2019, 19:55 Шахтер Д 2 Динамо З 2

Позднее во вторник в рамках группы D московский «Локомотив» на выезде сыграет с итальянским «Ювентусом». В следующем матче 6 ноября «Атлетико» проведет матч против «Байера» в гостях.