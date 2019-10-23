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00:19 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 23 октября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 5:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне.

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По два гола в составе победителей забили Сон Хын Мин (16-я и 44-я минуты) и Гарри Кейн (9, 72), еще одним мячом отметился Эрик Ламела (57). «Тоттенхэм» впервые за время выступлений в Лиге чемпионов сумел забить три гола в первом тайме, всего команда провела 40 матчей в главном европейском турнире.

В другом матче группы В немецкая «Бавария» на выезде обыграла греческий «Олимпиакос» (3:2). В турнирной таблице лидирует «Бавария», набравшая девять очков, на втором месте идет «Тоттенхэм» (4), на третьем — «Црвена Звезда» (3), на последнем — «Олимпиакос» (1).


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В группе А французский «Пари Сен-Жермен» в гостях разгромил бельгийский «Брюгге» (5:0), два гола на счету Мауро Икарди, еще три мяча забил 20-летний Килиан Мбаппе, который стал самым молодым игроком, записавшим на свой счет 15 голов в Лиге чемпионов. В другом матче испанский «Реал» на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» (1:0), голом отметился Тони Кроос (18), который провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Футболист «Реала» Серхио Рамос провел 121-й матч в Лиге чемпионов, он обошел бывшего защитника мадридской команды Роберто Карлоса и установил рекорд среди защитников. В турнирной таблице группы А ПСЖ идет на первом месте, набрав 9 очков, затем идет «Реал» (4), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1).

В матче группы С английский «Манчестер Сити» дома обыграл итальянскую «Аталанту» (5:1), полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был удален за две желтые карточки. Ранее во вторник хорватское «Динамо» на выезде сыграло вничью с украинским «Шахтером» (2:2). В турнирной таблице группы С «Манчестер Сити» занимает первое место (9), затем идут «Динамо» (4) и «Шахтер» (4), на последнем месте — «Аталанта» (0).

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