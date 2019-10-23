«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в матче футбольной Лиги чемпионов

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По два гола в составе победителей забили Сон Хын Мин (16-я и 44-я минуты) и Гарри Кейн (9, 72), еще одним мячом отметился Эрик Ламела (57). «Тоттенхэм» впервые за время выступлений в Лиге чемпионов сумел забить три гола в первом тайме, всего команда провела 40 матчей в главном европейском турнире.

В другом матче группы В немецкая «Бавария» на выезде обыграла греческий «Олимпиакос» (3:2). В турнирной таблице лидирует «Бавария», набравшая девять очков, на втором месте идет «Тоттенхэм» (4), на третьем — «Црвена Звезда» (3), на последнем — «Олимпиакос» (1).



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В группе А французский «Пари Сен-Жермен» в гостях разгромил бельгийский «Брюгге» (5:0), два гола на счету Мауро Икарди, еще три мяча забил 20-летний Килиан Мбаппе, который стал самым молодым игроком, записавшим на свой счет 15 голов в Лиге чемпионов. В другом матче испанский «Реал» на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» (1:0), голом отметился Тони Кроос (18), который провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Футболист «Реала» Серхио Рамос провел 121-й матч в Лиге чемпионов, он обошел бывшего защитника мадридской команды Роберто Карлоса и установил рекорд среди защитников. В турнирной таблице группы А ПСЖ идет на первом месте, набрав 9 очков, затем идет «Реал» (4), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1).