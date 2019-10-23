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00:08 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в гостевом матче Лиги чемпионов

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:2 уступили итальянскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине на арене «Альянц-Стэдиум» в присутствии 38547 зрителей.

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В составе «Локомотива» гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У «Ювентуса» отличился Пауло Дибала (77, 79).

Болельщики «Локомотива» совершили самый массовый выезд на матч еврокубка в истории клуба, железнодорожников в Турине поддерживали более 1,5 тыс. человек.

Российские клубы ни разу не побеждали в очных матчах против «Ювентуса». Итальянский клуб дважды обыграл «Локомотив» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА в 1993 году (3:0, 1:0), тогда столичный клуб также тренировал Юрий Семин. В 1999-м в четвертом раунде Кубка Интертото одержал победы в двух матчах над «Ростсельмашем» из Ростова-на-Дону (4:1; 5:1), в 2008-м на групповой стадии Лиги чемпионов переиграл «Зенит» (1:0) на своем поле, а затем сыграл вничью в Санкт-Петербурге (0:0). «Ювентус» впервые играл с российским клубом на домашнем стадионе: в 1993 году «Делле Альпи», на котором принимал своих соперников «Ювентус», был дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), домашнюю игру с «Ростсельмашем» итальянский клуб провел в Чезене, а в 2008-м матч с «Зенитом» «Ювентус» играл на арене «Гранде Торино», которая является домашней для другого туринского клуба — «Торино».

В следующем туре «Локомотив» проведет матч против «Ювентуса» на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало — 20:55 мск).

Ювентус
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 38547 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриЮрий Семин
Голы
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)77′
Алексей Миранчук30′
Пауло Дибала79′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Маринату Гильерме
16Хуан Куадрадо
68′
20Владислав Игнатьев
12Алекс Сандру
3Брайн Идову
4Маттейс де Лигт
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
14Ведран Чорлука
30Родриго Бентанкур
23Жоау Мариу
5Миралем Пьянич
59Алексей Миранчук
7Криштиану Роналду
6Дмитрий Баринов
90′
6Сами Хедира
48′
19Эдер
21Гонсало Игуаин
27Мурило
14Блез Матюиди
17′65′
7Гжегож Крыховяк
72′83′
25Адриен Рабьо
18Александр Коломейцев
10Пауло Дибала
81′
33Федерико Бернардески
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
25Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
13Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Ассистент ВАРМарко Ахмюллер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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