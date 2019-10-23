«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в гостевом матче Лиги чемпионов

Российские клубы ни разу не побеждали в очных матчах против «Ювентуса». Итальянский клуб дважды обыграл «Локомотив» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА в 1993 году (3:0, 1:0), тогда столичный клуб также тренировал Юрий Семин. В 1999-м в четвертом раунде Кубка Интертото одержал победы в двух матчах над «Ростсельмашем» из Ростова-на-Дону (4:1; 5:1), в 2008-м на групповой стадии Лиги чемпионов переиграл «Зенит» (1:0) на своем поле, а затем сыграл вничью в Санкт-Петербурге (0:0). «Ювентус» впервые играл с российским клубом на домашнем стадионе: в 1993 году «Делле Альпи», на котором принимал своих соперников «Ювентус», был дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), домашнюю игру с «Ростсельмашем» итальянский клуб провел в Чезене, а в 2008-м матч с «Зенитом» «Ювентус» играл на арене «Гранде Торино», которая является домашней для другого туринского клуба — «Торино».