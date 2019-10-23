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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» vs «Зенит»: схватка за плей-офф

В среду клуб из Санкт-Петербурга ждет непростой матч Лиги чемпионов в Германии. От исхода этой встречи во многом зависит судьбу путевки в 1/8 финала турнира.

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Все-таки не повезло «Зениту» с группой. Потому что ни один из трех соперников не выглядит клубом, который однозначно сильнее и круче прямо сейчас — исторические регалии в расчет не берем. И это плохо. Притупляется чувство опасности, которое во всех ситуациях — мощнейший триггер.

Взять «Лейпциг». Ни имени, ни истории, ни титулов — зацепиться вообще не за что. Кто у них там тренер? Футбольные гики и те, кто следит за западным футболом, сразу скажут, что Юлиан Нагельсманн — один из самых крутых и интересных специалистов не только в Германии, но и, пожалуй, вообще в Европе. Но значительной части аудитории, которая в среду вечером сядет у телевизора, он вообще не известен. Все-таки не Жозе Моуринью.

Кто у них там играет? Совершенно точно не Роналду с Месси — при беглом взгляде на состав и зацепиться-то не за что. Ладно, нападающий Вернер выступает за сборную Германии (28 матчей, 11 голов), а в этом сезоне в бундеслиге забил уже шесть мячей. Вот, по большому счету, и все. Хотя, например, 20-летний французский центральный защитник Упамекано — один из самых перспективных в Европе и через год-два точно окажется в топ-клубе. У выходящего справа Клостерманна — 7 встреч в составе бундестим и серебро Игр-2016 в Рио в коллекции. А, скажем, партнер Вернера по линии атаки датчанин Поульсен в прошлом сезоне наколотил 15 голов. И так, в принципе, можно продолжать список.


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Как там они выступают? Четыре подряд матча без побед (два поражения и две ничьих), а последний выигрыш датирован аж 21 сентября. А тут — 6:1 с «Ростовом», и вообще 12 голов в последних трех встречах, включая Лигу чемпионов. Дзюба в лучшей своей форме, невероятно полезный Дриусси, набравшие отличные кондиции Оздоев и Барриос, все больше прибавляющий Караваев.

Легко потерять то самое чувство опасности и почувствовать себя фаворитом. Когда ты едешь в гости к «Ювентусу», как «Локомотив», тут расклад понятен, в том числе и психологический, и в роль андердога, которому нечего терять, вживаться легко. «Зениту» в этом смысле куда тяжелее.

Бояться «Лейпциг» совершенно точно не нужно, равно как и слишком превозносить достоинства немцев. Уверенность в своих силах и чувство собственного достоинства тоже необходимы — в конце концов, именно клуб из Санкт-Петербурга сейчас идет на первом месте в группе. Но при этом понимать, что перед тобой тоже крутые ребята, которые запросто могут и навалять — жизненно важно.

Полагаю, что в «Зените» об этом хорошо помнят. Полтора года назад «Лейпциг» внешне безо всяких проблем выбил питерцев из Лиги Европы (именно в ответном матче в Санкт-Петербурге тяжелую травму колена, оставившую его без домашнего чемпионата мира, получил Кокорин). И в составе сине-бело-голубых достаточно футболистов, которые выходили на поле в тех встречах и понимают, чего стоит ожидать сейчас.

Если получится реализовать это понимание на практике, выйдя на поле с правильным настроем, то есть хороший шанс уехать из Лейпцига с хорошим результатом.

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