«Лейпциг» vs «Зенит»: схватка за плей-офф
В среду клуб из
В среду клуб из
Взять «Лейпциг». Ни имени, ни истории, ни титулов — зацепиться вообще не за что. Кто у них там тренер? Футбольные гики и те, кто следит за западным футболом, сразу скажут, что Юлиан Нагельсманн — один из самых крутых и интересных специалистов не только в Германии, но и, пожалуй, вообще в Европе. Но значительной части аудитории, которая в среду вечером сядет у телевизора, он вообще не известен.
Кто у них там играет? Совершенно точно не Роналду с Месси — при беглом взгляде на состав и
Как там они выступают? Четыре подряд матча без побед (два поражения и две ничьих), а последний выигрыш датирован аж 21 сентября. А тут — 6:1 с «Ростовом», и вообще 12 голов в последних трех встречах, включая Лигу чемпионов. Дзюба в лучшей своей форме, невероятно полезный Дриусси, набравшие отличные кондиции Оздоев и Барриос, все больше прибавляющий Караваев.
Легко потерять то самое чувство опасности и почувствовать себя фаворитом. Когда ты едешь в гости к «Ювентусу», как «Локомотив», тут расклад понятен, в том числе и психологический, и в роль андердога, которому нечего терять, вживаться легко. «Зениту» в этом смысле куда тяжелее.
Бояться «Лейпциг» совершенно точно не нужно, равно как и слишком превозносить достоинства немцев. Уверенность в своих силах и чувство собственного достоинства тоже необходимы — в конце концов, именно клуб из
Полагаю, что в «Зените» об этом хорошо помнят. Полтора года назад «Лейпциг» внешне безо всяких проблем выбил питерцев из Лиги Европы (именно в ответном матче в
Если получится реализовать это понимание на практике, выйдя на поле с правильным настроем, то есть хороший шанс уехать из Лейпцига с хорошим результатом.