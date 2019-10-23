Заберите Миранчука в Европу! «Локо» 46 минут вел у «Юве» в гостях, но камбэк оформил Дибала

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«Локомотив» приехал на «Альянц Арену» обороняться. Поэтому Мурило из опорной зоны опустился в тройку центральных защитников, а атаковать ворота Щенсны должны быть только Жоау Мариу, Алексей Миранчук (Антон все еще лечится) и Эдер. Из-за многочисленных травм выбирать Юрию Семину было в общем-то не из кого.

Маурицио Сарри почему-то оставил на скамейке Гонсало Игуаина, хотя было понятно — соперника придется вскрывать в штрафной. Все остальные звезды «Юве», включая Роналду, Де Лигта и Дибалу, — в старте.

Криш — естественно, самый опасный игрок «Ювентуса». Особенно дома: в этом сезоне Роналду забил уже 5 голов, и все на «Альянц Арене». Ни один домашний матч в Турине не обходился без его мяча, в последней игре против «Болоньи» португалец оформил 701-й гол в карьере.

Лучшие моменты первого тайма были именно у Роналду: в первый раз он не попал из вратарской по пустым воротам. Во второй опасно сыграл против Гилерме, высоко выбросив ногу, и мяч оказался в сетке «Локо» уже после свистка.

Но это случилось уже после того, как команда Семина счет открыла. Алексей Миранчук обыграл трех защитников «Ювентуса», выкатил на пустые ворота Жоау Мариу, а потом сам успел на добивании, вонзив мяч под перекладину почти без сопротивления.

Трибуны «Альянц Арены» зарядили имя Миранчука. Не фанаты «Юве» показали, что знают русского полузащитника — просто две тысячи болельщиков российских болельщиков перекрикивали весь стадион в течение почти всего матча. Кажется, после этого гола к Алексею Миранчуку снова присмотрятся в Европе — вместе с братом Антоном он давно говорит, что хочет попробовать себя за пределами РПЛ.

После перерыва «Локомотив» продолжал более-менее удачно обороняться и даже контратаковал. Пару раз Жоау Мариу даже бил по воротам Щенсны, а самый классный момент был у Идову — ему подарили мяч в середине поля и дали пространство для рывка. Но сил не хватило.

Спустя 76 минут силы кончились более-менее у всей команды Семина. Но не у Паоло Дибалы. Первый гол аргентинец забил потрясающим дальним ударом в угол — Гилерме даже не дернулся.

Летом Дибалу жестко критиковали в «Юве» — настолько, что 25-летний форвард всерьез рассматривал варианты трансфера. «Барселона», «ПСЖ», «Тоттенхэм» — все эти клубы интересовались аргентинцем, но ближе всех к трансфере был «МЮ».

К счастью для Сарри, ничего не получилось, и теперь Дибала его спасает. В сентябре Паоло стал лучшим игроков «Ювентуса», 6 октября забил «Интеру» в важнейшей игре, а сегодня добил и «Локо». Ему снова помог Идову: уснул на левом фланге обороны и не успел накрыть соперника, который добивал мяч в пустые ворота.



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