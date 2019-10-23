Заберите Миранчука в Европу! «Локо» 46 минут вел у «Юве» в гостях, но камбэк оформил Дибала
Аргентинец чуть не уехал из Турина летом, а теперь тащит Сарри в ЛЧ.
Аргентинец чуть не уехал из Турина летом, а теперь тащит Сарри в ЛЧ.
«Локомотив» приехал на «Альянц Арену» обороняться. Поэтому Мурило из опорной зоны опустился в тройку центральных защитников, а атаковать ворота Щенсны должны быть только Жоау Мариу, Алексей Миранчук (Антон все еще лечится) и Эдер.
Маурицио Сарри
Криш — естественно, самый опасный игрок «Ювентуса». Особенно дома: в этом сезоне Роналду забил уже 5 голов, и все на «Альянц Арене». Ни один домашний матч в Турине не обходился без его мяча, в последней игре против «Болоньи» португалец оформил 701-й гол в карьере.
Лучшие моменты первого тайма были именно у Роналду: в первый раз он не попал из вратарской по пустым воротам. Во второй опасно сыграл против Гилерме, высоко выбросив ногу, и мяч оказался в сетке «Локо» уже после свистка.
Но это случилось уже после того, как команда Семина счет открыла. Алексей Миранчук обыграл трех защитников «Ювентуса», выкатил на пустые ворота Жоау Мариу, а потом сам успел на добивании, вонзив мяч под перекладину почти без сопротивления.
Трибуны «Альянц Арены» зарядили имя Миранчука. Не фанаты «Юве» показали, что знают русского полузащитника — просто две тысячи болельщиков российских болельщиков перекрикивали весь стадион в течение почти всего матча. Кажется, после этого гола к Алексею Миранчуку снова присмотрятся в Европе — вместе с братом Антоном он давно говорит, что хочет попробовать себя за пределами РПЛ.
После перерыва «Локомотив» продолжал
Спустя 76 минут силы кончились
Летом Дибалу жестко критиковали в «Юве» — настолько, что 25-летний форвард всерьез рассматривал варианты трансфера. «Барселона», «ПСЖ», «Тоттенхэм» — все эти клубы интересовались аргентинцем, но ближе всех к трансфере был «МЮ».
К счастью для Сарри, ничего не получилось, и теперь Дибала его спасает. В сентябре Паоло стал лучшим игроков «Ювентуса», 6 октября забил «Интеру» в важнейшей игре, а сегодня добил и «Локо». Ему снова помог Идову: уснул на левом фланге обороны и не успел накрыть соперника, который добивал мяч в пустые ворота.
«Локомотив» проиграл матч за две минуты и не смог сотворить сенсации. Но есть и хорошие новости: Семин все еще третий в группе, потому что «Байер» проиграл и «Атлетико» (0:1, единственный гол в концовке забил Альваро Мората). Шансы на
|Маурицио Сарри
|Юрий Семин
|Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)
|77′
|Алексей Миранчук
|30′
|Пауло Дибала
|79′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Хуан Куадрадо
68′
|20
|Владислав Игнатьев
|12
|Алекс Сандру
|3
|Брайн Идову
|4
|Маттейс де Лигт
|5
|Бенедикт Хеведес
|19
|Леонардо Бонуччи
|14
|Ведран Чорлука
|30
|Родриго Бентанкур
|23
|Жоау Мариу
|5
|Миралем Пьянич
|59
|Алексей Миранчук
|7
|Криштиану Роналду
|6
|Дмитрий Баринов
90′
|6
|Сами Хедира
48′
|19
|Эдер
|21
|Гонсало Игуаин
|27
|Мурило
|14
|Блез Матюиди
17′65′
|7
|Гжегож Крыховяк
72′83′
|25
|Адриен Рабьо
|18
|Александр Коломейцев
|10
|Пауло Дибала
81′
|33
|Федерико Бернардески
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|25
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос(Греция)
|Боковой судья
|Полихронис Костарас(Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис(Греция)
|ВАР
|Феликс Цвайер(Германия)
|Ассистент ВАР
|Марко Ахмюллер(Германия)