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00:31 (мск), источник: Sport24

Заберите Миранчука в Европу! «Локо» 46 минут вел у «Юве» в гостях, но камбэк оформил Дибала

Аргентинец чуть не уехал из Турина летом, а теперь тащит Сарри в ЛЧ.

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«Локомотив» приехал на «Альянц Арену» обороняться. Поэтому Мурило из опорной зоны опустился в тройку центральных защитников, а атаковать ворота Щенсны должны быть только Жоау Мариу, Алексей Миранчук (Антон все еще лечится) и Эдер. Из-за многочисленных травм выбирать Юрию Семину было в общем-то не из кого.

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Маурицио Сарри почему-то оставил на скамейке Гонсало Игуаина, хотя было понятно — соперника придется вскрывать в штрафной. Все остальные звезды «Юве», включая Роналду, Де Лигта и Дибалу, — в старте.

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Криш — естественно, самый опасный игрок «Ювентуса». Особенно дома: в этом сезоне Роналду забил уже 5 голов, и все на «Альянц Арене». Ни один домашний матч в Турине не обходился без его мяча, в последней игре против «Болоньи» португалец оформил 701-й гол в карьере.

Лучшие моменты первого тайма были именно у Роналду: в первый раз он не попал из вратарской по пустым воротам. Во второй опасно сыграл против Гилерме, высоко выбросив ногу, и мяч оказался в сетке «Локо» уже после свистка.

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Но это случилось уже после того, как команда Семина счет открыла. Алексей Миранчук обыграл трех защитников «Ювентуса», выкатил на пустые ворота Жоау Мариу, а потом сам успел на добивании, вонзив мяч под перекладину почти без сопротивления.

Трибуны «Альянц Арены» зарядили имя Миранчука. Не фанаты «Юве» показали, что знают русского полузащитника — просто две тысячи болельщиков российских болельщиков перекрикивали весь стадион в течение почти всего матча. Кажется, после этого гола к Алексею Миранчуку снова присмотрятся в Европе — вместе с братом Антоном он давно говорит, что хочет попробовать себя за пределами РПЛ.

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После перерыва «Локомотив» продолжал более-менее удачно обороняться и даже контратаковал. Пару раз Жоау Мариу даже бил по воротам Щенсны, а самый классный момент был у Идову — ему подарили мяч в середине поля и дали пространство для рывка. Но сил не хватило.

Спустя 76 минут силы кончились более-менее у всей команды Семина. Но не у Паоло Дибалы. Первый гол аргентинец забил потрясающим дальним ударом в угол — Гилерме даже не дернулся.

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Летом Дибалу жестко критиковали в «Юве» — настолько, что 25-летний форвард всерьез рассматривал варианты трансфера. «Барселона», «ПСЖ», «Тоттенхэм» — все эти клубы интересовались аргентинцем, но ближе всех к трансфере был «МЮ».

К счастью для Сарри, ничего не получилось, и теперь Дибала его спасает. В сентябре Паоло стал лучшим игроков «Ювентуса», 6 октября забил «Интеру» в важнейшей игре, а сегодня добил и «Локо». Ему снова помог Идову: уснул на левом фланге обороны и не успел накрыть соперника, который добивал мяч в пустые ворота.


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«Локомотив» проиграл матч за две минуты и не смог сотворить сенсации. Но есть и хорошие новости: Семин все еще третий в группе, потому что «Байер» проиграл и «Атлетико» (0:1, единственный гол в концовке забил Альваро Мората). Шансы на плей-офф Лиги Европы у железнодорожников все еще неплохие.

Ювентус
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 38547 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриЮрий Семин
Голы
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)77′
Алексей Миранчук30′
Пауло Дибала79′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Маринату Гильерме
16Хуан Куадрадо
68′
20Владислав Игнатьев
12Алекс Сандру
3Брайн Идову
4Маттейс де Лигт
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
14Ведран Чорлука
30Родриго Бентанкур
23Жоау Мариу
5Миралем Пьянич
59Алексей Миранчук
7Криштиану Роналду
6Дмитрий Баринов
90′
6Сами Хедира
48′
19Эдер
21Гонсало Игуаин
27Мурило
14Блез Матюиди
17′65′
7Гжегож Крыховяк
72′83′
25Адриен Рабьо
18Александр Коломейцев
10Пауло Дибала
81′
33Федерико Бернардески
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
25Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
13Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Ассистент ВАРМарко Ахмюллер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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