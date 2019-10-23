Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Шестая строчка позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну в Лигу Европы (раунд плей-офф), две в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).
Португальская «Бенфика», выступающая в группе G Лиги чемпионов вместе с петербургским «Зенитом», сыграет в среду с французским «Лионом». Петербуржцы в этот же день проведут гостевую встречу против немецкого «Лейпцига».
Таким образом, Россия на данный момент имеет в активе 43,549 балла, Португалия — 43,449. Помимо «Локомотива» и «Зенита», Россию на групповой стадии еврокубков представляют ЦСКА и «Краснодар», выступающие в Лиге Европы. От Португалии в этом турнире выступают «Брага», «Порту», «Витория» и «Спортинг».
В общей сложности от России на международной арене выступали шесть команд, но московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.
Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.