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00:42 (мск), источник: ТАСС

Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 23 октября. Поражение «Локомотива» от итальянского «Ювентуса» в рамках третьего матча группового этапа Лиги чемпионов не позволило России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Игра проходила в Турине во вторник и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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Источник: Reuters

Шестая строчка позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну в Лигу Европы (раунд плей-офф), две в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 23.10.2019, 19:55

РБ Лейпциг-Зенит-

Португальская «Бенфика», выступающая в группе G Лиги чемпионов вместе с петербургским «Зенитом», сыграет в среду с французским «Лионом». Петербуржцы в этот же день проведут гостевую встречу против немецкого «Лейпцига».

Таким образом, Россия на данный момент имеет в активе 43,549 балла, Португалия — 43,449. Помимо «Локомотива» и «Зенита», Россию на групповой стадии еврокубков представляют ЦСКА и «Краснодар», выступающие в Лиге Европы. От Португалии в этом турнире выступают «Брага», «Порту», «Витория» и «Спортинг».


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В общей сложности от России на международной арене выступали шесть команд, но московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.

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