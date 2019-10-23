Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, забившим в турнире 15 голов. Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, забившим в турнире 15 голов. Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней.
Ранее этот рекорд принадлежал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 год и 289 дней.
Мбаппе свой 15-й гол в Лиге чемпионов забил сегодня, 22 октября, в гостевом матче 3-го тура группового этапа против «Брюгге», сделав счет 2:0 в пользу «ПСЖ» на 61-й минуте.
В итоге Мбаппе оформил в Бельгии
|Филипп Клеман
|Томас Тухель
|Мауро Икарди(Анхель Ди Мария)
|7′
|Кильян Мбаппе
|61′
|Мауро Икарди(Кильян Мбаппе)
|63′
|Кильян Мбаппе(Анхель Ди Мария)
|79′
|Кильян Мбаппе(Анхель Ди Мария)
|83′
|88
|Симон Миньоле
|1
|Кейлор Навас
|17
|Симон Дели
|12
|Тома Менье
85′
|44
|Брандон Мехеле
|14
|Хуан Бернат
|77
|Клинтон Мата
|2
|Тиагу Силва
|11
|Крепин Диатта
|3
|Преснель Кимпембе
|20
|Ханс Ванакен
|6
|Марко Верратти
73′
|35
|Перси Тау
|5
|Маркиньюс
|26
|Матс Ритс
77′
|11
|Анхель Ди Мария
|2
|Эдуард Соболь
80′
|21
|Андер Агуэра Эррера
72′
|3
|Эдер Альварес Баланта
|22
|Абду Диалло
|90
|Шарль Де Кетеларе
33′57′
|18
|Мауро Икарди
65′
|14
|Дэвид Окереке
|8
|Леандро Паредес
|42
|Эммануэл Деннис
76′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
15′52′
|80
|Лоис Опенда
|7
|Кильян Мбаппе
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)