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00:48 (мск), источник: Sport24

Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, забившим в турнире 15 голов. Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней.

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Ранее этот рекорд принадлежал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 год и 289 дней.

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Мбаппе свой 15-й гол в Лиге чемпионов забил сегодня, 22 октября, в гостевом матче 3-го тура группового этапа против «Брюгге», сделав счет 2:0 в пользу «ПСЖ» на 61-й минуте.

В итоге Мбаппе оформил в Бельгии хет-трик и довел количество своих голов в Лиге чемпионов до 17.

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Брюгге
0:5
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Группа A22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Jan Breydelstadion, 26946 зрителей
Главные тренеры
Филипп КлеманТомас Тухель
Голы
Мауро Икарди(Анхель Ди Мария)7′
Кильян Мбаппе61′
Мауро Икарди(Кильян Мбаппе)63′
Кильян Мбаппе(Анхель Ди Мария)79′
Кильян Мбаппе(Анхель Ди Мария)83′
Составы команд
88Симон Миньоле
1Кейлор Навас
17Симон Дели
12Тома Менье
85′
44Брандон Мехеле
14Хуан Бернат
77Клинтон Мата
2Тиагу Силва
11Крепин Диатта
3Преснель Кимпембе
20Ханс Ванакен
6Марко Верратти
73′
35Перси Тау
5Маркиньюс
26Матс Ритс
77′
11Анхель Ди Мария
2Эдуард Соболь
80′
21Андер Агуэра Эррера
72′
3Эдер Альварес Баланта
22Абду Диалло
90Шарль Де Кетеларе
33′57′
18Мауро Икарди
65′
14Дэвид Окереке
8Леандро Паредес
42Эммануэл Деннис
76′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
15′52′
80Лоис Опенда
7Кильян Мбаппе
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)12
0Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
14Фолы10
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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