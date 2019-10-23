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00:58 (мск), источник: ТАСС

Семин: Опыт матча с «Ювентусом» пригодится футболистам «Локомотива» в будущем

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» получили огромный опыт, который им пригодится в будущем. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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«Локомотив» уступил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентусу» со счетом 1:2, ведя в счете после первого тайма.

Мы получили опыт. Не каждому тренеру удается сыграть с этой командой. Игроки и тренеры получили грандиозный опыт, который пригодится в дальнейшем.

По словам Семина, у его команды были возможности сыграть лучше на контратаках. «Но “Ювентус” подавлял нас своим прессингом», — подчеркнул тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей, «Ювентус» идет первым, имея в активе 7 очков. Второе место в турнирной таблице занимает испанский «Атлетико» (7 очков), переигравший ранее во вторник на своем поле немецкий «Байер» (1:0). Немецкий клуб замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. В следующем туре «Локомотив» проведет матч против «Ювентуса» на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало — 20:55 мск).

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2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 38547 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриЮрий Семин
Голы
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)77′
Алексей Миранчук30′
Пауло Дибала79′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Маринату Гильерме
16Хуан Куадрадо
68′
20Владислав Игнатьев
12Алекс Сандру
3Брайн Идову
4Маттейс де Лигт
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
14Ведран Чорлука
30Родриго Бентанкур
23Жоау Мариу
5Миралем Пьянич
59Алексей Миранчук
7Криштиану Роналду
6Дмитрий Баринов
90′
6Сами Хедира
48′
19Эдер
21Гонсало Игуаин
27Мурило
14Блез Матюиди
17′65′
7Гжегож Крыховяк
72′83′
25Адриен Рабьо
18Александр Коломейцев
10Пауло Дибала
81′
33Федерико Бернардески
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
25Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
13Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Ассистент ВАРМарко Ахмюллер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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