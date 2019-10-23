Семин: Опыт матча с «Ювентусом» пригодится футболистам «Локомотива» в будущем

«Локомотив» уступил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентусу» со счетом 1:2, ведя в счете после первого тайма.

Мы получили опыт. Не каждому тренеру удается сыграть с этой командой. Игроки и тренеры получили грандиозный опыт, который пригодится в дальнейшем.

По словам Семина, у его команды были возможности сыграть лучше на контратаках. «Но “Ювентус” подавлял нас своим прессингом», — подчеркнул тренер.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей, «Ювентус» идет первым, имея в активе 7 очков. Второе место в турнирной таблице занимает испанский «Атлетико» (7 очков), переигравший ранее во вторник на своем поле немецкий «Байер» (1:0). Немецкий клуб замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. В следующем туре «Локомотив» проведет матч против «Ювентуса» на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало — 20:55 мск).