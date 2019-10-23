Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

На счету Левандовского стало 58 забитых мячей, и он опередил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руда ван Нистелроя (56).

Больше в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Германии, в которых забил 12 мячей. Также на его счету пять голов в трёх матчах Лиги чемпионов.