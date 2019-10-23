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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

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Источник: AFP 2019

На счету Левандовского стало 58 забитых мячей, и он опередил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руда ван Нистелроя (56).

Больше в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Германии, в которых забил 12 мячей. Также на его счету пять голов в трёх матчах Лиги чемпионов.

Олимпиакос П
2:3
Первый тайм: 1:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Группа B22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Georgios Karaiskakis, 31670 зрителей
Главные тренеры
Педру МартиншНико Ковач
Голы
Юссеф Эль-Араби(Костас Цимикас)23′
Роберт Левандовски34′
дос Сантос Торрес Гильерме(Максимилиано Ловера)79′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)62′
Корентен Толиссо75′
Составы команд
1Жозе Са
1Мануэль Нойер
71′
14Омар Эль-Абделлауи
5Бенжамен Павар
21Костас Цимикас
27Давид Алаба
3Рубен Семеду
73′
22Серж Гнабри
20Яссин Мериа
10Филиппе Коутинью
8дос Сантос Торрес Гильерме
9Роберт Левандовски
10Даниэл Поденсе
6Тиагу Алькантара
50′
11Юссеф Эль-Араби
89′
32Джошуа Киммих
5Андреас Бухалакис
69′
8Хави Мартинес
45′
22Максимилиано Ловера
24Корентен Толиссо
19Георгиос Масурас
78′
21Люка Эрнандез
59′
9Мигель Анхель Герреро
17Джером Боатенг
4Мади Камара
88′
25Томас Мюллер
86′
97Лазар Ранджелович
14Иван Перишич
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
7Фолы12
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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