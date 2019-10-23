Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, Группа B22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Georgios Karaiskakis, 31670 зрителей
|Юссеф Эль-Араби(Костас Цимикас)
|23′
|Роберт Левандовски
|34′
|дос Сантос Торрес Гильерме(Максимилиано Ловера)
|79′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|62′
|Корентен Толиссо
|75′
|1
|Жозе Са
|1
|Мануэль Нойер
71′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|5
|Бенжамен Павар
|21
|Костас Цимикас
|27
|Давид Алаба
|3
|Рубен Семеду
73′
|22
|Серж Гнабри
|20
|Яссин Мериа
|10
|Филиппе Коутинью
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|9
|Роберт Левандовски
|10
|Даниэл Поденсе
|6
|Тиагу Алькантара
50′
|11
|Юссеф Эль-Араби
89′
|32
|Джошуа Киммих
|5
|Андреас Бухалакис
69′
|8
|Хави Мартинес
45′
|22
|Максимилиано Ловера
|24
|Корентен Толиссо
|19
|Георгиос Масурас
78′
|21
|Люка Эрнандез
59′
|9
|Мигель Анхель Герреро
|17
|Джером Боатенг
|4
|Мади Камара
88′
|25
|Томас Мюллер
86′
|97
|Лазар Ранджелович
|14
|Иван Перишич
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)