Кикнадзе: Футболисты «Локомотива» выдали фантастическую битву в матче с «Ювентусом»

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«Локомотив» во вторник в Турине потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 1:2, ведя после первого тайма. На гол Алексея Миранчука итальянская команда ответила двумя точными ударами в исполнении Пауло Дибалы.

«Ребята играли героически, — сказал Кикнадзе. — Приятно сегодня было смотреть на болельщиков, которые нас поддерживали, и на футболистов, которые выдали фантастическую битву. Все заслуживало, конечно, лучшего результата. Мы приложили максимум усилий, играли с одним из сильнейших клубов в мире, в составе которого есть Криштиану Роналду, которого, кстати, сегодня практически не было видно, это была достойная игра в исполнении «Локомотива».



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«Прошел ли школу футбола сегодня наш клуб? Скажите об этом Юрию Павловичу, он во многих школах преподавать может. Я считаю, что в этой тяжелейшей игре он максимально использовал все свои ресурсы. Играли против команды, у которой два с половиной состава, клуба, который может себе позволить отказывать звездам», — отметил Кикнадзе.

В составе «Локомотива» шесть травмированных футболистов: защитники Борис Ротенберг и Мацей Рыбус, полузащитник Антон Миранчук и нападающие Джефферсон Фарфан, Федор Смолов и Лука Джорджевич. «У нас столько игроков вне заявки осталось за последний месяц. Не все ребята, которые вернулись в игру, успели втянуться. Но сегодня верилось в течение всего матча, что “Локомотив” может достичь победы», — заключил Кикнадзе.