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09:42 (мск), источник: ТАСС

Кикнадзе: Футболисты «Локомотива» выдали фантастическую битву в матче с «Ювентусом»

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор российского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе считает, что железнодорожники продемонстрировали выдающуюся игру в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Таким мнением Кикнадзе поделился с ТАСС.

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14
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«Локомотив» во вторник в Турине потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 1:2, ведя после первого тайма. На гол Алексея Миранчука итальянская команда ответила двумя точными ударами в исполнении Пауло Дибалы.

«Ребята играли героически, — сказал Кикнадзе. — Приятно сегодня было смотреть на болельщиков, которые нас поддерживали, и на футболистов, которые выдали фантастическую битву. Все заслуживало, конечно, лучшего результата. Мы приложили максимум усилий, играли с одним из сильнейших клубов в мире, в составе которого есть Криштиану Роналду, которого, кстати, сегодня практически не было видно, это была достойная игра в исполнении «Локомотива».


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«Прошел ли школу футбола сегодня наш клуб? Скажите об этом Юрию Павловичу, он во многих школах преподавать может. Я считаю, что в этой тяжелейшей игре он максимально использовал все свои ресурсы. Играли против команды, у которой два с половиной состава, клуба, который может себе позволить отказывать звездам», — отметил Кикнадзе.

В составе «Локомотива» шесть травмированных футболистов: защитники Борис Ротенберг и Мацей Рыбус, полузащитник Антон Миранчук и нападающие Джефферсон Фарфан, Федор Смолов и Лука Джорджевич. «У нас столько игроков вне заявки осталось за последний месяц. Не все ребята, которые вернулись в игру, успели втянуться. Но сегодня верилось в течение всего матча, что “Локомотив” может достичь победы», — заключил Кикнадзе.

«Локомотив» занимает третье место в группе D с тремя очками, лидирует испанский «Атлетико», имеющий семь баллов. Столько же в активе у «Ювентуса», замыкает таблицу немецкий «Байер», на набравший очков. Следующий матч в Лиге чемпионов железнодорожники проведут также против туринцев 6 ноября.

Ювентус
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 38547 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриЮрий Семин
Голы
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)77′
Алексей Миранчук30′
Пауло Дибала79′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Маринату Гильерме
16Хуан Куадрадо
68′
20Владислав Игнатьев
12Алекс Сандру
3Брайн Идову
4Маттейс де Лигт
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
14Ведран Чорлука
30Родриго Бентанкур
23Жоау Мариу
5Миралем Пьянич
59Алексей Миранчук
7Криштиану Роналду
6Дмитрий Баринов
90′
6Сами Хедира
48′
19Эдер
21Гонсало Игуаин
27Мурило
14Блез Матюиди
17′65′
7Гжегож Крыховяк
72′83′
25Адриен Рабьо
18Александр Коломейцев
10Пауло Дибала
81′
33Федерико Бернардески
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
25Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
13Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Ассистент ВАРМарко Ахмюллер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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