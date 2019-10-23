Футболисты «Зенита» сыграют в гостях с «Лейпцигом» в рамках группового этапа ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Команды рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. Домашний стадион «Лейпцига» вмещает около 44 тыс. зрителей, как сообщила пресс-служба немецкого клуба ТАСС, на данный момент продано около 39 тыс. билетов. Футболисты «Зенита» получат хорошую поддержку от своих болельщиков, их на матче будет около 1500 человек.

Подопечным Сергея Семака предстоит играть против самой молодой команды в группе G, где также выступают французский «Лион» и португальская «Бенфика». Немцев тренирует 32-летний Юлиан Нагельсман, который является самым молодым тренером в истории Бундеслиги. «Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 15 очков.

История противостояния между «Зенитом» и «Лейпцигом» насчитывает всего два матча. Оба раза клубы играли на стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. Тогда «Зенит» уступил в первой встрече со счетом 1:2, а в ответном матче сыграл вничью — 1:1.

Клуб из Санкт-Петербурга 12 раз встречался с немецкими командами на еврокубковой арене (пять побед, четыре поражения, три ничьи). Самым памятным матчем является победа над «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 по сумме двух встреч. После ничьи в Мюнхене (1:1) «Зенит» забил четыре безответных мяча в Санкт-Петербурге и пробился в финал. Там команда обыграла шотландский «Рейнджерс» (2:0) и стала победителем турнира.

Победа над «Ростовом» облегчит восстановление

«Зенит» подходит в хорошем настроении к игре с «Лейпцигом», при этом он имел всего три дня на восстановление. В матче 13-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака обыграли «Ростов» на своем поле со счетом 6:1. Нападающий Артем Дзюба оформил хет-трик, поднявшись на 10-е место в списке лучших бомбардиров «Зенита» (61 гол в 155 матчах), также футболист сделал две голевые передачи.



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В лазарете находится защитник Эмануэль Маммана, который из-за травмы выбыл на срок до восьми месяцев. Остальные футболисты «Зенита» здоровы и готовы сыграть в предстоящей встрече. «Мы тренировались в обычном режиме, стараемся делать так, чтобы все вышли на матч в оптимальном физическом состоянии. Все, кто прилетел в Лейпциг, здоровы», — заявил на предматчевой пресс-конференции Семак.

Специалист отметил, что тренерский штаб видит все еще недостатки в игре петербуржцев. «Что касается игры с “Ростовом”, то мы совершали ошибки, еще надо много работать», — сказал Семак.

Полузащитник Олег Шатов добавил, что последняя победа поможет облегчить восстановление перед матчем с «Лейпцигом». «После победы над “Ростовом” восстанавливаться легче, все ощущается легче, такая крупная победа дает положительные эмоции. Лично я чувствую себя хорошо, играю, а команда побеждает», — заявил футболист.

Шатов подчеркнул, что «Лейпциг» является сильной командой. Следующая игра с немцами пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге. «В нашей группе все команды имеют равные шансы на выход из группы, не сказал бы, что спаренные игры с “Лейпцигом” будут решать все. Каждый матч важен и ответственен, мы не смотрим так далеко», — заключил полузащитник «Зенита».

Путь развития «Лейпцига»

Нагельсман выделил сильные качества российской команды. «У “Зенита” очень вариативная команда. Их очень трудно обыграть, в клубе собрано много отличных футболистов и личностей. “Зенит” действует очень компактно, с ними надо действовать персонально», — отметил специалист.

Семак тоже сказал несколько приятных слов в адрес немецкого клуба. «Там достаточное количество молодых и быстрых игроков, команда быстро действует при переходах из обороны в атаку. Мне нравится, как обстоят дела с управлением в “Лейпциге”, импонирует путь развития клуба, на каждую позицию есть кандидат на замену», — заявил главный тренер «Зенита».

В другом матче группы G «Лион» сыграет с «Бенфикой», начало — 22:00 мск. «Зенит» и «Лион» имеют в активе по четыре очка. На счету «Лейпцига» три балла, «Бенфика» пока не набрала очков.