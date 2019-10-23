«Локомотив» сыграл хитро. Что говорят о матче в Италии

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La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» должен сказать спасибо Пауло Дибале, герою этой встречи. Благодаря двум его голам туринцы отыгрались и победили. Это была не лучшая версия «Ювентуса» в сезоне: команда пропустила мяч и создавала меньше моментов, чем обычно. А Роналду отметился только двумя ударами со штрафных, которые попали в «стенку». Во втором тайме Дибала решил исход матча всего за две минуты.



Но в первую половину русские просто не могли не выиграть: они очень хитро начали матч, в две оборонительные линии, которые располагались близко друг к другу. В центре защиты вместе с Чорлукой четко, как полицейский, действовал Хеведес. В полузащите обращал на себя внимание Жоау Мариу, которому есть что доказывать в Италии. А у Эдера при встрече с Роналду точно была дополнительная мотивация. Гол «Локомотива» отражал всю суть первого тайма: податливый «Юве», и упертый соперник. Русские успешно выполнили план на игру, закрыли подходы к своим воротам и использовали любые лазейки на половине поля туринцев.



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Во втором тайме «Ювентус» наконец-то понял, что простой победы никто не гарантировал. Однако российская стена никак не поддавалась. Хозяева начали было нервничать. Но всех спас Дибала, который сделал хет-трик и изменил настроение команды.

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«Спокойствие и класс. «Ювентус» победил в непростом матче, а Пауло Дибала стал героем дня, оформив дубль. При этом Маурицио Сарри предстоит поразмышлять над многими моментами — игра туринцев была далека от идеальной. Хотя видно, что команда обладает твердым характером и до последней минуты бьется за победу. В Москве «Ювентус» должен оформить выход из группы.

Десять игроков в обороне: «Локомотив» сделал ставку на защиту собственных ворот. Команда понимала, что играет против монстров, и оставила приятное впечатление. В обороне была просто сумасшедшая плотность, «Ювентус» не мог найти ни одной лазейки и создать хороший момент. Да, туринцы контролировали мяч в первом тайме, но ни один из 12 ударов не был по-настоящему опасным. Роналду занервничал, Пьянича обезоружил Крыховяк. Сложно найти в Лиге чемпионов более закрытую команду, чем «Локомотив». Но все же на длинной дистанции класс взял свое. Два удара Дибалы разрушили стену «Локо».

Corriere dello Sport