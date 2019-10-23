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10:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» сыграл хитро. Что говорят о матче в Италии

Итальянские СМИ — о непростой победе «Ювентуса» над «упертым» соперником (2:1).

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La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» должен сказать спасибо Пауло Дибале, герою этой встречи. Благодаря двум его голам туринцы отыгрались и победили. Это была не лучшая версия «Ювентуса» в сезоне: команда пропустила мяч и создавала меньше моментов, чем обычно. А Роналду отметился только двумя ударами со штрафных, которые попали в «стенку». Во втором тайме Дибала решил исход матча всего за две минуты.

Но в первую половину русские просто не могли не выиграть: они очень хитро начали матч, в две оборонительные линии, которые располагались близко друг к другу. В центре защиты вместе с Чорлукой четко, как полицейский, действовал Хеведес. В полузащите обращал на себя внимание Жоау Мариу, которому есть что доказывать в Италии. А у Эдера при встрече с Роналду точно была дополнительная мотивация. Гол «Локомотива» отражал всю суть первого тайма: податливый «Юве», и упертый соперник. Русские успешно выполнили план на игру, закрыли подходы к своим воротам и использовали любые лазейки на половине поля туринцев.


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Во втором тайме «Ювентус» наконец-то понял, что простой победы никто не гарантировал. Однако российская стена никак не поддавалась. Хозяева начали было нервничать. Но всех спас Дибала, который сделал хет-трик и изменил настроение команды.

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«Спокойствие и класс. «Ювентус» победил в непростом матче, а Пауло Дибала стал героем дня, оформив дубль. При этом Маурицио Сарри предстоит поразмышлять над многими моментами — игра туринцев была далека от идеальной. Хотя видно, что команда обладает твердым характером и до последней минуты бьется за победу. В Москве «Ювентус» должен оформить выход из группы.

Десять игроков в обороне: «Локомотив» сделал ставку на защиту собственных ворот. Команда понимала, что играет против монстров, и оставила приятное впечатление. В обороне была просто сумасшедшая плотность, «Ювентус» не мог найти ни одной лазейки и создать хороший момент. Да, туринцы контролировали мяч в первом тайме, но ни один из 12 ударов не был по-настоящему опасным. Роналду занервничал, Пьянича обезоружил Крыховяк. Сложно найти в Лиге чемпионов более закрытую команду, чем «Локомотив». Но все же на длинной дистанции класс взял свое. Два удара Дибалы разрушили стену «Локо».

Corriere dello Sport

«Миранчук заставил замолчать стадион». «Больше часа мучений, опасений, а затем Дибала вернул “Ювентус” в игру. Команда действовала довольно прямолинейно против соперника, который умело оборонялся и выбегал в контратаки. В итоге Миранчук своим голом заставил замолчать весь стадион. Пропустив простейший мяч, “Юве” позволил сопернику воодушевиться, и тот с удвоенной энергией начал обороняться. Во второй половине туринцы с каждой минутой увеличивали давление на ворота российской команды. И в конце концов это принесло плоды. Дибала отметился дублем, выиграв этот матч в одиночку».

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