«Локомотив» сыграл хитро. Что говорят о матче в Италии
Итальянские СМИ — о непростой победе «Ювентуса» над «упертым» соперником (2:1).
Итальянские СМИ — о непростой победе «Ювентуса» над «упертым» соперником (2:1).
«Ювентус» должен сказать спасибо Пауло Дибале, герою этой встречи. Благодаря двум его голам туринцы отыгрались и победили. Это была не лучшая версия «Ювентуса» в сезоне: команда пропустила мяч и создавала меньше моментов, чем обычно. А Роналду отметился только двумя ударами со штрафных, которые попали в «стенку». Во втором тайме Дибала решил исход матча всего за две минуты.
Но в первую половину русские просто не могли не выиграть: они очень хитро начали матч, в две оборонительные линии, которые располагались близко друг к другу. В центре защиты вместе с Чорлукой четко, как полицейский, действовал Хеведес. В полузащите обращал на себя внимание Жоау Мариу, которому есть что доказывать в Италии. А у Эдера при встрече с Роналду точно была дополнительная мотивация. Гол «Локомотива» отражал всю суть первого тайма: податливый «Юве», и упертый соперник. Русские успешно выполнили план на игру, закрыли подходы к своим воротам и использовали любые лазейки на половине поля туринцев.
Во втором тайме «Ювентус»
«Спокойствие и класс. «Ювентус» победил в непростом матче, а Пауло Дибала стал героем дня, оформив дубль. При этом Маурицио Сарри предстоит поразмышлять над многими моментами — игра туринцев была далека от идеальной. Хотя видно, что команда обладает твердым характером и до последней минуты бьется за победу. В Москве «Ювентус» должен оформить выход из группы.
Десять игроков в обороне: «Локомотив» сделал ставку на защиту собственных ворот. Команда понимала, что играет против монстров, и оставила приятное впечатление. В обороне была просто сумасшедшая плотность, «Ювентус» не мог найти ни одной лазейки и создать хороший момент. Да, туринцы контролировали мяч в первом тайме, но ни один из 12 ударов не был
«Миранчук заставил замолчать стадион». «Больше часа мучений, опасений, а затем Дибала вернул “Ювентус” в игру. Команда действовала довольно прямолинейно против соперника, который умело оборонялся и выбегал в контратаки. В итоге Миранчук своим голом заставил замолчать весь стадион. Пропустив простейший мяч, “Юве” позволил сопернику воодушевиться, и тот с удвоенной энергией начал обороняться. Во второй половине туринцы с каждой минутой увеличивали давление на ворота российской команды. И в конце концов это принесло плоды. Дибала отметился дублем, выиграв этот матч в одиночку».