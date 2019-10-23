Семин пообщался с Роналду после матча «Ювентус» — «Локомотив». Стали известны детали разговора

Московская команда после первого тайма выигрывала, но в итоге потерпела поражение — 1:2.
«О чем говорили с Роналду после матча?» — спросили у главного тренера «Локомотива» журналисты на послематчевой пресс-конференции.
«Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы еще сложнее», — ответил Семин, слова которого приводит официальный сайт клуба.
После матча Семин пообщался с Роналду прямо на поле в компании соотечественников португальского футболиста из московской команды — Жоау Мариу и Антонио Эдера.
Через две недели, 6 ноября, «Локомотив» примет «Ювентус» в Москве. Турнирное положение в группе после 3 туров: 1. «Ювентус» — 7 очков; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Локомотив» — 3; 4. «Байер» — 0.