Семин пообщался с Роналду после матча «Ювентус» — «Локомотив». Стали известны детали разговора

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Московская команда после первого тайма выигрывала, но в итоге потерпела поражение — 1:2.

«О чем говорили с Роналду после матча?» — спросили у главного тренера «Локомотива» журналисты на послематчевой пресс-конференции.

«Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы еще сложнее», — ответил Семин, слова которого приводит официальный сайт клуба.

После матча Семин пообщался с Роналду прямо на поле в компании соотечественников португальского футболиста из московской команды — Жоау Мариу и Антонио Эдера.