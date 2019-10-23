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10:03 (мск), источник: Sport24

Семин пообщался с Роналду после матча «Ювентус» — «Локомотив». Стали известны детали разговора

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскрыл детали разговора, который состоялся у него с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Турине.

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Московская команда после первого тайма выигрывала, но в итоге потерпела поражение — 1:2.

«О чем говорили с Роналду после матча?» — спросили у главного тренера «Локомотива» журналисты на послематчевой пресс-конференции.

«Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы еще сложнее», — ответил Семин, слова которого приводит официальный сайт клуба.

После матча Семин пообщался с Роналду прямо на поле в компании соотечественников португальского футболиста из московской команды — Жоау Мариу и Антонио Эдера.

Через две недели, 6 ноября, «Локомотив» примет «Ювентус» в Москве. Турнирное положение в группе после 3 туров: 1. «Ювентус» — 7 очков; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Локомотив» — 3; 4. «Байер» — 0.

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Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 38547 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриЮрий Семин
Голы
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)77′
Алексей Миранчук30′
Пауло Дибала79′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Маринату Гильерме
16Хуан Куадрадо
68′
20Владислав Игнатьев
12Алекс Сандру
3Брайн Идову
4Маттейс де Лигт
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
14Ведран Чорлука
30Родриго Бентанкур
23Жоау Мариу
5Миралем Пьянич
59Алексей Миранчук
7Криштиану Роналду
6Дмитрий Баринов
90′
6Сами Хедира
48′
19Эдер
21Гонсало Игуаин
27Мурило
14Блез Матюиди
17′65′
7Гжегож Крыховяк
72′83′
25Адриен Рабьо
18Александр Коломейцев
10Пауло Дибала
81′
33Федерико Бернардески
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
25Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
13Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Ассистент ВАРМарко Ахмюллер(Германия)
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  • Вышел из игры
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