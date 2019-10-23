Футболисты «Минска» выбыли из Юношеской лиги УЕФА
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» завершили выступление в Юношеской лиге УЕФА (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» завершили выступление в Юношеской лиге УЕФА (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ответном матче квалификационного раунда минчане крупно проиграли в гостях сверстникам из английского клуба «Дерби Каунти» со счетом 2:7. Уже в первом тайме хозяева пять раз поразили ворота Дениса Минкевича. По дублю оформили Арчи Браун и Джек Стреттон, еще один гол забил Морган Уиттакер. После перерыва Глеб Жердев и Иван Воробьев сократили разрыв, но потом Морган Уиттакер забил еще дважды, установив окончательный результат — 7:2.
В первой игре, состоявшейся 2 октября на поле ФК «Минск», англичане также были сильнее — 2:0 — благодаря голевому дублю Моргана Уиттакера.
Юношеская дружина «Минска» в третий раз принимала участие в этом континентальном турнире.