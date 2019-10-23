Когда нужны очки. Превью к матчу Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Астана»

Источник: Reuters

Так как на стадионе в Алкмаре обвалилась часть крыши, встреча пройдет в Гааге на «Карс Джинс». Это домашняя арена клуба «Адо Ден Хааг».

Прежде «Астана» не играла с голландскими командами в турнирах под эгидой УЕФА, тогда как «АЗ Алкмар» не первый раз соперничает с представителями казахстанского чемпионата. Так, в раунде плей-офф Лиги Европы-2010/11 голландцы прошли «Актобе» (1:2, 2:0), а на групповом этапе Лиги Европы-2013/14 не проиграли карагандинскому «Шахтеру» (1:0, 1:1). Вот только с «Кайратом» сыграли неудачно, проиграв по сумме двух игр (0:2, 2:1) и вылетев на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы-2018/19.

«АЗ Алкмар» в шестой раз выступает на групповом этапе, куда отбирался через квалификации. В нынешнем сезоне прошел шведский «Хеккен» (0:0, 3:0), украинский «Мариуполь» (0:0, 4:0) и бельгийский «Антверпен» (1:1, 4:1). В то же время голландский клуб трижды выходил из группы — в сезонах-2011/12 и -2013/14 доходил до четвертьфинала, а в сезоне-2016/17 выбыл из 1/16 финала, уступив французскому «Лиону"(1:4, 1:7).



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В текущем еврокубковом сезоне «АЗ Алкмар» еще не проигрывал, в восьми матчах одержал три победы при пяти ничейных результатах.

Во всех домашних матчах на групповом этапе Лиги Европы за всю историю одержал семь побед при пяти ничьих и четырех поражениях.

«Астана» в пятый раз подряд отобралась в групповой раунд еврокубков, в последних четырех сезонах выступает в основной сетке Лиги Европы. Ее лучшим достижением остается пока выход в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18, где она проиграла португальскому «Спортингу» (1:3 3:3).

В последних 11 еврокубковых матчах на выезде казахстанская команда только в одном случае отпраздновала победу при четырех ничьих и шести неудачах.

В рейтинге клубов УЕФА «Астана» занимает 50-е место, «АЗ Алкмар» — 99-е.

Игру обслужит албанская бригада арбитров во главе с 35-летним Энеа Йорги. Он судил матчи сборной Казахстана до 19 лет в квалификации Евро-2016 против Хорватии (0:1) и Черногории (1:2).

Предстоящую встречу пропустит 32-летний хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов, получивший травму в матче 30-го тура с «Кайратом», у хозяев не сыграет из-за повреждения лодыжки 22-летний исландский вингер Альберт Гудмундссон.

Отметим, после двух туров в группе L с четырьмя очками лидирует «Партизан», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшим дополнительным показателям. Третью строчку с двумя баллами удерживает «АЗ Алкмар», в то время как «Астана» с двумя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.