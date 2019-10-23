Когда нужны очки. Превью к матчу Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Астана»
24 октября «АЗ Алкмар» примет «Астану» на стадии третьего тура группового этапа Лиги Европы. Более подробно об этой игре рассказывает корреспондент Vesti.kz.
24 октября «АЗ Алкмар» примет «Астану» на стадии третьего тура группового этапа Лиги Европы. Более подробно об этой игре рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Так как на стадионе в Алкмаре обвалилась часть крыши, встреча пройдет в Гааге на «Карс Джинс». Это домашняя арена клуба «Адо Ден Хааг».
Прежде «Астана» не играла с голландскими командами в турнирах под эгидой УЕФА, тогда как «АЗ Алкмар» не первый раз соперничает с представителями казахстанского чемпионата. Так, в раунде
«АЗ Алкмар» в шестой раз выступает на групповом этапе, куда отбирался через квалификации. В нынешнем сезоне прошел шведский «Хеккен» (0:0, 3:0), украинский «Мариуполь» (0:0, 4:0) и бельгийский «Антверпен» (1:1, 4:1). В то же время голландский клуб трижды выходил из группы — в сезонах-2011/12 и -2013/14 доходил до четвертьфинала, а в сезоне-2016/17 выбыл из 1/16 финала, уступив французскому «Лиону"(1:4, 1:7).
В текущем еврокубковом сезоне «АЗ Алкмар» еще не проигрывал, в восьми матчах одержал три победы при пяти ничейных результатах.
Во всех домашних матчах на групповом этапе Лиги Европы за всю историю одержал семь побед при пяти ничьих и четырех поражениях.
«Астана» в пятый раз подряд отобралась в групповой раунд еврокубков, в последних четырех сезонах выступает в основной сетке Лиги Европы. Ее лучшим достижением остается пока выход в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18, где она проиграла португальскому «Спортингу» (1:3 3:3).
В последних 11 еврокубковых матчах на выезде казахстанская команда только в одном случае отпраздновала победу при четырех ничьих и шести неудачах.
В рейтинге клубов УЕФА «Астана» занимает 50-е место, «АЗ Алкмар» — 99-е.
Игру обслужит албанская бригада арбитров во главе с 35-летним Энеа Йорги. Он судил матчи сборной Казахстана до 19 лет в квалификации Евро-2016 против Хорватии (0:1) и Черногории (1:2).
Предстоящую встречу пропустит 32-летний хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов, получивший травму в матче 30-го тура с «Кайратом», у хозяев не сыграет
Отметим, после двух туров в группе L с четырьмя очками лидирует «Партизан», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшим дополнительным показателям. Третью строчку с двумя баллами удерживает «АЗ Алкмар», в то время как «Астана» с двумя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.
Начало матча «АЗ Алкмар» — «Астана» — в 22:55 по времени