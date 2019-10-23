Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Мордовия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Армавир
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чайка
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Зенит
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Генк
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
9Успех российских фигуристов на Skate America
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
12:52 (мск), источник: ТАСС

Капелло назвал вратаря «Локомотива» Гилерме виновным во втором голе в матче с «Ювентусом»

ТАСС, 23 октября. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме ошибся в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (1:2). Комментарий Капелло приводит итальянское издание Corriere dello Sport.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Во вторник «Ювентус» в Турине обыграл в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» со счетом 2:1. В составе «Локомотива» гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У «Ювентуса» отличился Пауло Дибала (77, 79). В эпизоде со вторым пропущенным мячом Гилерме отразил дальний удар защитника туринцев Алекса Сандро, после чего на добивании первым оказался Дибала.

«Ювентус» выиграл у «Локомотива» благодаря двум дальним ударам из-за пределов штрафной, в эпизоде со вторым голом решающую ошибку допустил вратарь, — заявил 73-летний Капелло.

Также Капелло высказал удивление озвученной главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри статистике в послематчевом интервью. Сарри заявил в эфире телеканала Sky Sports, что «Ювентус» владел мячом 77,8% игрового времени (такую статистика приводит портал Optа, данный процент стал рекордным для «Ювентуса» в матчах Лиги чемпионов с начала подсчетов — с сезона-2003/04) и нанес 28 ударов по воротам российского клуба (второй результат в истории Лиги чемпионов для «Ювентуса»). «Когда я услышал статистику, она показалась мне невероятной. У меня было ощущение, что я смотрел другую игру», — сказал Капелло.

Читайте также
Семин пообщался с Роналду после матча «Ювентус» — «Локомотив». Стали известны детали разговора

С 2012 по 2015 год Капелло возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр в отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России. Капелло дважды приводил «Ювентус» к победе в чемпионате Италии (2004/05; 2005/06), второго титула команда была лишена после коррупционного скандала.

В группе D «Ювентус» и мадридский «Атлетико» набрали по 7 очков, «Локомотив» — 3, «Байер» (Леверкузен) — 0. В следующем туре «Локомотив» проведет матч против «Ювентуса» на своем поле, встреча состоится 6 ноября (начало — 20:55 мск).

Ювентус
2:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Лига чемпионов, Группа D22.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 38547 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриЮрий Семин
Голы
Пауло Дибала(Хуан Куадрадо)77′
Алексей Миранчук30′
Пауло Дибала79′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Маринату Гильерме
16Хуан Куадрадо
68′
20Владислав Игнатьев
12Алекс Сандру
3Брайн Идову
4Маттейс де Лигт
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
14Ведран Чорлука
30Родриго Бентанкур
23Жоау Мариу
5Миралем Пьянич
59Алексей Миранчук
7Криштиану Роналду
6Дмитрий Баринов
90′
6Сами Хедира
48′
19Эдер
21Гонсало Игуаин
27Мурило
14Блез Матюиди
17′65′
7Гжегож Крыховяк
72′83′
25Адриен Рабьо
18Александр Коломейцев
10Пауло Дибала
81′
33Федерико Бернардески
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
10Голевые моменты1
28Удары (всего)5
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
14Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Ассистент ВАРМарко Ахмюллер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Локомотив» сыграл хитро. Что говорят о матче в Италии
Нью-Йорк продолжает идти на дно. В болото засосало даже Панарина
Матч «Барселона» — «Реал Мадрид» официально перенесен на декабрь
Два вратарских ляпа и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить
На вратаря «Шахтера» нашло затмение. Обзор Лиги чемпионов
Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь