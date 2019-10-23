Капелло назвал вратаря «Локомотива» Гилерме виновным во втором голе в матче с «Ювентусом»

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Во вторник «Ювентус» в Турине обыграл в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» со счетом 2:1. В составе «Локомотива» гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У «Ювентуса» отличился Пауло Дибала (77, 79). В эпизоде со вторым пропущенным мячом Гилерме отразил дальний удар защитника туринцев Алекса Сандро, после чего на добивании первым оказался Дибала.

«Ювентус» выиграл у «Локомотива» благодаря двум дальним ударам из-за пределов штрафной, в эпизоде со вторым голом решающую ошибку допустил вратарь, — заявил 73-летний Капелло.

Также Капелло высказал удивление озвученной главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри статистике в послематчевом интервью. Сарри заявил в эфире телеканала Sky Sports, что «Ювентус» владел мячом 77,8% игрового времени (такую статистика приводит портал Optа, данный процент стал рекордным для «Ювентуса» в матчах Лиги чемпионов с начала подсчетов — с сезона-2003/04) и нанес 28 ударов по воротам российского клуба (второй результат в истории Лиги чемпионов для «Ювентуса»). «Когда я услышал статистику, она показалась мне невероятной. У меня было ощущение, что я смотрел другую игру», — сказал Капелло.

С 2012 по 2015 год Капелло возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр в отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России. Капелло дважды приводил «Ювентус» к победе в чемпионате Италии (2004/05; 2005/06), второго титула команда была лишена после коррупционного скандала.