Виктор Гончаренко: Мы экономим силы в Лиге Европы? Слабо представляю, как могу сказать такое

Источник: Спорт-Экспресс

— Мы достаточно много матчей «Ференцвароша» посмотрели, — сказал Виктор Гончаренко на пресс-конференции. — И в Лиге Европы, и во внутреннем чемпионате. Имеем представления о тактике и вариантах изменения схемы игры, — сказал Гончаренко на пресс-конференции. — Есть три игрока из Украины, которые определяют игру в центре поля. Много легионеров. Показывают характерную игру, которая присуща их национальному чемпионату. Отбор мяча, много длинных передач, забегания. Чуть-чуть другой футбол, который будет отличаться от того, что мы видим в России. Это то же самое, что я говорил перед «Эспаньолом».

— Что тогда можно сказать о венгерском футболе в целом?

— Чемпионат Венгрии характеризуется тем, что команды в нем играют. Все пробуют созидать, все пробуют играть от себя, находить слабые места в обороне соперника. «Ференцварош» — классический представитель чемпионата, болельщикам такая игра нравится. Думаю, все три команды в нашей группе похожи тем, что играют в контроль мяча. Хотя в матче с тем же «Эспаньолом» мы увидели, как венгры могут сидеть в глухой обороне, действовать 4−3−3. Но, даже обороняясь, они пытаются убегать в атаку.

— В социальных сетях шутят, что ЦСКА экономит силы в Лиге Европы. Что можете ответить?



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— Нет, это не так. Слабо себе представляю, как подобное могло бы прозвучать из моих уст. Команда должна иметь свое лицо. То, как мы действуем, чаще контролируя мяч на половине поля соперника, это очень энергозатратная игра. Скорее нас часто критикуют, что у нас не хватает сил на концовки матча, но мы должны это делать. Никогда не было установки экономить силы. С «Эспаньолом» и «Лудогорцем» мы их, наоборот, отдали достаточно много.

— «Ференцварош» выбил «Лудогорец» из Лиги чемпионов, но проиграл в группе. О чем это говорит?

— «Лудогорец» — опытный борец в еврокубках, он участвовал как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. «Ференцварош» после длительного отсутствия в еврокубках получил шанс пробиться в Лигу чемпионов. Это говорит об уровне мотивации, который был у «Ференцвароша» в тот момент. Кроме того, сейчас очень важным фактором является быстрый забитый гол. И для нас в том числе это очень важно.

— Знакомы с Ребровым? Что это за тренер?

— С Ребровым познакомимся завтра, пока не знакомы.

— Вы говорили о важности спаренных матчей в борьбе за евровесну. Получается, эти игры настают?

— Да, спаренные матчи определяют судьбы группы в моем понимании. Учитывая, что у нас два поражения, они вообще суперопределяющие. У нас не только отсутствие очков, но и очень плохая разница. Конечно, эти два матча — ключевые. У нас хорошее настроение. После матчей сборных мы втянулись в работу игрой в Уфе. И с хорошим настроением выйдем завтра на матч.

— Как прибавить Лукасу Сантосу, чтобы начать выходить в стартовом составе?

— Хочется задать встречный вопрос: а те игроки, которые сейчас в составе, на них уже нельзя рассчитывать? Есть Сигурдссон, который не дает повода, чтобы его заменили. Лукас Сантос с каждым днем выглядит все лучше и лучше, он прошел процесс адаптации, нравится болельщикам. Но если Лукас и Сигурдссон на поле, нам нужно поломать голову, что делать на стандартных положениях. Как в атаке, так и в обороне.

Иван Обляков: «Мы готовы на 100 процентов»

— Знаю о «Ференцвароше» пока немного, игру соперника сегодня будем разбирать, — сказал полузащитник ЦСКА. — Видел, что он один матч вничью сыграл, один проиграл. Но играл всегда от себя, в атаку.

— Почему такой у ЦСКА результат к третьему матчу? С точки зрения игроков?

— Играли от себя каждый раз, на победу. Это футбол, тут каждый ошибается, такое бывает.

— Насколько готовы играть?