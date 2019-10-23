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17:55 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» в матче Юношеской лиги УЕФА

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты российского «Зенита» из Санкт-Петербурга сыграли вничью с немецким «Лейпцигом» со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В составе «Лейпцига» отличился Ноа Хольм (3-я минута), у петербуржцев забил Кирилл Кравцов (53). В среду в другом матче группы G встретятся португальская «Бенфика» и французский «Лион».

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«Зенит», уступивший в первых двух матчах, с одним баллом в активе занимает после трех туров последнюю строчку турнирной таблицы группы G. У «Бенфики» и «Лиона» после двух матчей по 6 очков, «Лейпциг» занимает третье место в группе, набрав один балл.

В четвертом туре «Зенит» примет «Лейпциг», «Лион» дома сыграет с «Бенфикой», обе встречи пройдут 5 ноября.

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Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский «Локомотив», в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как «Локомотив» также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.

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