Голландский комммнтатор Eurosport высказался о шансах «Астаны» в матче ЛЕ с «АЗ Алкмаром»

Встреча команд пройдет 24 октября. Начало игры в 22:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.
«Казахстанский клуб приедет в Голландию уставшим. Насколько мне известно, несколько дней назад “Астана” выиграла важнейший матч в чемпионате против прямого конкурента. Я думаю, что это негативным образом скажется на кондициях команды. “АЗ Алкмар”, напротив, должен реабилитироваться после домашнего поражения в последнем туре от “Херенвена”. Все факторы говорят в пользу хозяев. Я думаю, что казахстанцам вряд ли удастся рассчитывать на набранные очки», — отметил Пилл.
На эту игру команда Романа Григорчука отправилась без своего лидера Марина Томасова, который из-за повреждения не смог доиграть матч 30-го тура КПЛ против алматинского «Кайрата» (3:1).
После двух туров в группе L с четырьмя очками лидирует сербский «Партизан», опережающий идущий следом английский «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшим дополнительным показателям. Третью строчку с двумя баллами удерживает «АЗ Алкмар», в то время как «Астана» с двумя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.