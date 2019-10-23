Голландский комммнтатор Eurosport высказался о шансах «Астаны» в матче ЛЕ с «АЗ Алкмаром»

Источник: Vesti.kz

Встреча команд пройдет 24 октября. Начало игры в 22:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan.

«Казахстанский клуб приедет в Голландию уставшим. Насколько мне известно, несколько дней назад “Астана” выиграла важнейший матч в чемпионате против прямого конкурента. Я думаю, что это негативным образом скажется на кондициях команды. “АЗ Алкмар”, напротив, должен реабилитироваться после домашнего поражения в последнем туре от “Херенвена”. Все факторы говорят в пользу хозяев. Я думаю, что казахстанцам вряд ли удастся рассчитывать на набранные очки», — отметил Пилл.

На эту игру команда Романа Григорчука отправилась без своего лидера Марина Томасова, который из-за повреждения не смог доиграть матч 30-го тура КПЛ против алматинского «Кайрата» (3:1).