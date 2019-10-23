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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Ждут реакции на поражение». Голландские СМИ обеспокоены состоянием «АЗ Алкмар» перед матчем с «Астаной» в ЛЕ

«АЗ Алкмар» потерпел поражение дома от «Херенвена» (2:4) в последнем матче чемпионата Голландии по футболу. Это обстоятельство вызвало обеспокоенность у местных СМИ перед встречей с «Астаной» в группе Лиги Европы. Они надеются, что команде Арне Слота удастся реабилитироваться перед болельщиками за эту досадную неудачу, тем более что после еврокубкового матча ее ожидает непростая игра в Эредивизи с ПСВ. Вот что по этому поводу они пишут.

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Источник: volkskrant.nl

Volkskrant: «Неудача со счетом 2:4 в матче с «Херенвеном» не осталась незамеченной, несмотря на то, что «АЗ Алкмар» доминировал на поле.

«Теперь наступит для нас настоящий испытательный момент. Следующая игра покажет, сможем ли мы выбраться из этой ситуации». Наша команда получила тяжелый урок, — сказал защитник «АЗ Алкмар» Рон Влаар.

«Херенвен» сыграл в резкий и энергичный футбол, в который обычно играет АЗ.

Почти во всех 17 поединках (с учетом еврокубковых) в этом сезоне АЗ показывал дисциплинированный, но, прежде всего, веселый футбол, полный агрессивности и креативности. Доказательством чему служат матчи против «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорда», «Партизана», против которого команда Арне Слота играла в меньшинстве и добилась ничьей (2:2). Неудачной получилась лишь выездная игра с «Витессом» (1:2), который, кстати, вышел на третье место в чемпионате по итогам десяти туров, вытеснив АЗ на четвертую строчку.

АЗ приходится выступать на групповом этапе Лиги Европы, куда команда пробилась благодаря успешным играм в трех предварительных раундах, но это не значит, что она устала. «Я чувствую, что мои ноги свежие», — сказал Стенгс. — «Может быть, я должен немного больше контролировать свои эмоции. Обидно так проиграть “Херенвену”, мы так много тренируемся, но при этом получили три гола из угловых. Наверное, в следующий раз мы должны сделать больше для победы. Это поражение — что-то новое для нас».


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Достаточно ли силен АЗ по всем направлениям, чтобы продолжать успешно бороться на всех фронтах, узнаем скоро. Хотя продажа многих игроков ограничила главного тренера в выборе футболистов на каждую игру. Когда АЗ проигрывал «Херенвену» 2:4, Арне Слот выпустил на поле Пантелеймона Хацидиакоса, Закария Абухляля и Йорди Класи, но эти замены не улучшили игру. В целом, «АЗ Алкмар» плохо защищался в этом матче.

При этом Слота больше всего интересует реакция команды на эту неудачу. «Я всегда говорил — для нас станет решающим фактом в этом сезоне то, как мы будем справляться с такими поражениями».

Ответ на этот вопрос мы получим в игре с «Астаной», не выигрывавшей еще на групповом этапе Лиги Европы, а также в гостевом матче чемпионата с ПСВ. Эти игры покажут, есть ли стержень у этой веселой команды, как АЗ.

Trouw: «Из-за отсутствия резкости и концентрации, «АЗ Алкмар» был наказан «Херенвеном».

Капитан АЗ Теун Коопмейнерс выразил сожаление по поводу игры своей команды: «Если вы действительно хотите успешно выступать, то вы должны убедиться, что мысленно заинтересованы в победе в каждом матче. Нужно лучше играть как позиционно, так и в защите. Это поражение — вызов для нас».

«Это была поучительная игра», — сказал Слот.

Увы, таланты «АЗ Алкмар» Келвин Стенгс и Оуэн Вейндал сыграли беспечно.

Отметим, после двух туров в группе L с четырьмя очками лидирует «Партизан», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшим дополнительным показателям. Третью строчку с двумя баллами удерживает «АЗ Алкмар», в то время как «Астана» с двумя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.

Матч «АЗ Алкмар» — «Астана» пройдет 24 октября в Гааге. Начало — в 22:55 по времени Нур-Султана.

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