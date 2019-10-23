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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы играли с “Кайратом” и проиграли». Тренер АЗ высоко оценил уровень «Астаны» накануне матча Лиги Европы

Главный тренер «АЗ Алкмар» Арне Слот на официальной пресс-конференции накануне матча группового этапа Лиги Европы с «Астаной» назвал сильные стороны соперника и рассказал о настрое своей команды, сообщается на сайте казахстанского клуба.

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— Три недели назад вы отобрали очки у «Манчестера», после чего был ряд неудачных матчей, как вы себя чувствуете в преддверии матча с «Астаной»?

— Мы играли хорошо с «Манчестером», потом был перерыв на матчи сборных, что нас немного выбило из колеи. Чтобы подняться выше, мы должны играть лучше в каждом матче, в том числе при розыгрыше стандартных положений. «Астана» выиграла у «Кайрата» в выходные, один из голов был забит после розыгрыша стандарта, поэтому для нас важно уверенно действовать у своих ворот при угловых. Мы очень хорошо играем, но нам нужно научиться играть при стандартных положениях, чего нам периодически не хватает. Можно играть плохо, но удачно сыграть при стандартах, что обеспечит результат.


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— Против «МЮ» вы могли выиграть, а завтра вы должны выигрывать. Есть ли разница в настрое между этими матчами?

— Тогда нам также нужно было выиграть, пока же все очки, которые у нас есть, их нам не дарили, мы их заработали. Поэтому завтра у нас только одна задача — выиграть. Это будет нелегко, потому что у «Астаны» есть большой опыт игры в Лиге Европы.

— В составе много молодых футболистов, могут ли они рассчитывать на игровое время завтра?

— Они себя проявляют хорошо, мы на них рассчитываем. Но это заслуга команды, а не индивидуально игроков.

— Что можете сказать об уровне «Астаны»?

— Мы два года назад играли с «Кайратом» и проиграли, поэтому знаем силу казахстанских клубов. «Астана» же обыграла «Кайрат», поэтому понимаем, что их уровень высокий. Сейчас АЗ стал сильнее, поэтому мы уверены в себе, но точный анализ мы сможем сказать только завтра после игры.

— «Астана» уверенно чувствует себя на искусственном поле, вы же последние несколько матчей потеряли очки в домашних матчах. Станет ли поле преимуществом казахстанской команды?

— Мы знаем, что «Астана» играет на синтетике, но мы также привыкли к этому. Завтра узнаем, кто будет лучше.

Напомним, матч «АЗ Алкмар» — «Астана» пройдет завтра, 24 октября, в Гааге. Начало в 22:55 по времени Нур-Султана.

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