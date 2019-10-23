«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе
Кержаков защищал ворота «сине-бело-голубых» в двух последних играх чемпионата России — против екатеринбургского «Урала» (3:1) и «Ростова» (6:1).
Полностью состав «Зенита» на игру с «Лейпцигом» выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (вратарь), Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Бранислав Иванович, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Стартовый состав «Лейпцига»: Петер Гулачи (голкипер), Вилли Орбан, Дайо Упамекано, Марсель Забитцер, Эмиль Форсберг, Тимо Вернер, Лукас Клостерман, Адемола Лукман, Норди Мюкиле, Конрад Лаймер и Кевин Кампль.
Встреча группы G пройдет в Лейпциге в среду, начало игры в 19:55 мск.