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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кержаков защищал ворота «сине-бело-голубых» в двух последних играх чемпионата России — против екатеринбургского «Урала» (3:1) и «Ростова» (6:1).

Полностью состав «Зенита» на игру с «Лейпцигом» выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (вратарь), Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Бранислав Иванович, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Стартовый состав «Лейпцига»: Петер Гулачи (голкипер), Вилли Орбан, Дайо Упамекано, Марсель Забитцер, Эмиль Форсберг, Тимо Вернер, Лукас Клостерман, Адемола Лукман, Норди Мюкиле, Конрад Лаймер и Кевин Кампль.

Встреча группы G пройдет в Лейпциге в среду, начало игры в 19:55 мск.

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