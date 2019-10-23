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21:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алиссон и Ловрен — в старте «Ливерпуля» на матч с «Генком»

Стали известны стартовые составы «Генка» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Бельгии, начало — в 22.00 (мск).

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Источник: AP 2019

С первых минут на поле в составе английской команды начнут вратарь Алиссон и защитник Деян Ловрен.

Стартовый состав «Генка»: Куке — Куэста, Мехле, Уронен, Лукуми — Хейнен, Берге — Онуачу, Саматта, Ито, Бонгонда.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Милнер — Кейта, Фабинью, Окслейд-Чемберлен — Мане, Фирмину, Салах.

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