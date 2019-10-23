«Завтра посмотрим». Легионер «Астаны» отметил важность игры в обороне против «АЗ Алкмар»

— Я чувствую себя уверенно, у нас хорошая команда. И самое важное — выиграть завтра, — сказал Ротариу.

— Вы играли за АЗ, станет ли это для вас дополнительной мотивацией?

— Для меня каждый матч важен. И я надеюсь, что индивидуально, как и с командой мы покажем завтра хороший результат.

— Как вы можете оценить АЗ, можете назвать сильные и слабые стороны этой команды?

— Это хорошая команда, игроки которой знают друг друга уже давно. И они хорошо атакуют. Так что я надеюсь, что у нас завтра будет хорошая защита.

— Но вы назвали только сильные стороны. А что насчет слабых?

— Завтра посмотрим.