«Завтра посмотрим». Легионер «Астаны» отметил важность игры в обороне против «АЗ Алкмар»
Румынский полузащитник «Астаны» Дорин Ротариу накануне матча с «АЗ Алкмар» в Голландии отметил на
Румынский полузащитник «Астаны» Дорин Ротариу накануне матча с «АЗ Алкмар» в Голландии отметил на
— Я чувствую себя уверенно, у нас хорошая команда. И самое важное — выиграть завтра, — сказал Ротариу.
— Вы играли за АЗ, станет ли это для вас дополнительной мотивацией?
— Для меня каждый матч важен. И я надеюсь, что индивидуально, как и с командой мы покажем завтра хороший результат.
— Как вы можете оценить АЗ, можете назвать сильные и слабые стороны этой команды?
— Это хорошая команда, игроки которой знают друг друга уже давно. И они хорошо атакуют. Так что я надеюсь, что у нас завтра будет хорошая защита.
— Но вы назвали только сильные стороны. А что насчет слабых?
— Завтра посмотрим.
Напомним, матч группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Астана» пройдет завтра, 24 октября, в Гааге. Начало в 22:55 по времени