«Спокойно смотрю на все это». Григорчук оценил АЗ, шансы на выход из группы ЛЕ и рассказал о травме Томасова
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук накануне матча с «АЗ Алкмар» в Голландии рассказал на
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук накануне матча с «АЗ Алкмар» в Голландии рассказал на
— С командой не прилетел Марин Томасов. Насколько серьезные повреждения у него после матча с «Кайратом» и будут ли
— Перемены будут заключаться в том, что на его место сыграет
— Ну, а по поводу повреждения? Сколько он будет восстанавливаться?
— Трудно сказать. Думаю, мы это сможем сделать, когда врач встретится с ним дома. И после разговора, после обследования мы уже узнаем больше информации.
— То есть вы еще не обладаете информацией, будет ли он готов к матчу с «Актобе»?
— Я думаю, что будет.
— Помимо Томасова нет Сигурьонссона, Томашевича и Мубеле. Сможем ли мы их увидеть до конца сезона?
— Если у одного перелом, у второго оперативное вмешательство, то мы понимаем, что за полтора месяца они никак не могут восстановиться. Они могут начать тренироваться, в лучшем случае. Но выйти на поле практически невозможно.
— Завтра вы будете играть на синтетическом поле. Это преимущество, или же АЗ тоже уже научился играть на синтетике?
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— АЗ набирает мало очков в домашних матчах, было две ничьи, поражение. Будет ли это мотивацией победить дома «Астану» для них, чтобы реабилитироваться?
— Я не думаю, что их мотивация будет
— Вы сказали об их шансах на выход из группы, а ваши шансы каковы? Этот матч будет одним из определяющих?
— Я лично смотрю очень спокойно на все это. Мы не должны
— Сейчас ваши приоритеты каковы? Это чемпионская гонка в чемпионате Казахстана или
— Я вам просто скажу, а вы сами поймете, какой мой ответ. У нас итак была достаточно короткая скамейка и мы были слабо укомплектованы. И сейчас мы в такой ситуации, когда у нас один футболист сломал ногу, второго прооперировали. То есть люди выпали и этих людей еще уменьшилось. Потому сказать, что мы завтра выйдем и будем играть
— Сергей Хижниченко — четыре матча, четыре гола. Заслужил ли он месте в старте завтра?
— Мы сейчас не можем говорить про статистику того или иного футболиста, кто заслужил. Мы завтра сделаем свой выбор. Мы завтра при определении стартового состава учтем целый ряд моментов, которые сейчас, конечно, не будем обсуждать. Мы завтра сделаем выбор, и кто выйдет — вы увидите.
Напомним, матч группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Астана» пройдет завтра, 24 октября, в Гааге. Начало в 22:55 по времени