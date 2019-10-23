«Спокойно смотрю на все это». Григорчук оценил АЗ, шансы на выход из группы ЛЕ и рассказал о травме Томасова

— С командой не прилетел Марин Томасов. Насколько серьезные повреждения у него после матча с «Кайратом» и будут ли из-за его отсутствия какие-то изменения в команде?

— Перемены будут заключаться в том, что на его место сыграет кто-то другой. Кто это будет, пока не знаю. Но в любом случае, кто бы не вышел, это будет шанс другому футболисту, который должен сделать все возможное, чтобы себя проявить и максимально помочь команде.

— Ну, а по поводу повреждения? Сколько он будет восстанавливаться?

— Трудно сказать. Думаю, мы это сможем сделать, когда врач встретится с ним дома. И после разговора, после обследования мы уже узнаем больше информации.

— То есть вы еще не обладаете информацией, будет ли он готов к матчу с «Актобе»?

— Я думаю, что будет.

— Помимо Томасова нет Сигурьонссона, Томашевича и Мубеле. Сможем ли мы их увидеть до конца сезона?

— Если у одного перелом, у второго оперативное вмешательство, то мы понимаем, что за полтора месяца они никак не могут восстановиться. Они могут начать тренироваться, в лучшем случае. Но выйти на поле практически невозможно.

— Завтра вы будете играть на синтетическом поле. Это преимущество, или же АЗ тоже уже научился играть на синтетике?

— Во-первых, надо сначала увидеть это поле, чтобы оценить его качество. Потому что есть разные синтетические поля в разном состоянии. И вообще по качеству оно может отличаться от нашего поля. Здесь вообще я не вижу никакого преимущества, потому что команда соперника здесь играет, и мы тоже играем на искусственном поле. Я таких преимуществ не вижу ни у нас, ни у соперника. Думаю, плюс-минус, все в одинаковых условиях.



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— АЗ набирает мало очков в домашних матчах, было две ничьи, поражение. Будет ли это мотивацией победить дома «Астану» для них, чтобы реабилитироваться?

— Я не думаю, что их мотивация будет как-то связана с тем, что было до завтрашнего дня. Я думаю, что они прекрасно понимают и видят, что у них очень большие шансы выйти из группы. Это очень приличная команда. И они понимают, что это шанс. Понятно, что их намерением будет победа, добыть три очка — наверное, в этом их общая мотивация. А что касается дома, наверное, все-таки они не дома играют. Если взять нашу домашнюю арену, мы чувствуем всегда, что играем дома. Для них насколько здесь будет поддержка — мне сложно сказать, не знаю, какая будет у них поддержка.

— Вы сказали об их шансах на выход из группы, а ваши шансы каковы? Этот матч будет одним из определяющих?

— Я лично смотрю очень спокойно на все это. Мы не должны как-то возводить это в какой-то особенный ранг. Для нас это игра, в которой, я могу сказать точно, получат шанс сыграть футболисты, которые меньше играют в нашем чемпионате. И, конечно же, это не говорит о том, что для нас это второстепенная игра. Выходя на поле, мы хотим выиграть, хотим хорошо сыграть. Но сказать, что есть еще какие-то особенности, и что завтра победа для нас… Ну я так не могу говорить просто. Я хочу спокойствия. Я хочу, чтобы футболисты вышли и они понимали, что сам выход на поле и Лига Европы — это шанс проявить себя. Эти игры смотрят специалисты, есть шанс заставить заговорить о себе. И другой момент — есть ответственность перед клубом. Я думаю, так спокойно и разумно мы должны подойти к игре. И не более того.

— Сейчас ваши приоритеты каковы? Это чемпионская гонка в чемпионате Казахстана или все-же сделаете упор на Лигу Европы и будете здесь бороться до конца?

— Я вам просто скажу, а вы сами поймете, какой мой ответ. У нас итак была достаточно короткая скамейка и мы были слабо укомплектованы. И сейчас мы в такой ситуации, когда у нас один футболист сломал ногу, второго прооперировали. То есть люди выпали и этих людей еще уменьшилось. Потому сказать, что мы завтра выйдем и будем играть каким-то другим составом — нет. Потому что у нас в принципе есть маленькая обойма футболистов. И единственное, что мы можем сделать — это выпустить двух-трех футболистов, которые меньше играют в последнее время в чемпионате. Вот это все, что может поменяться. Вот такой мой ответ.

— Сергей Хижниченко — четыре матча, четыре гола. Заслужил ли он месте в старте завтра?

— Мы сейчас не можем говорить про статистику того или иного футболиста, кто заслужил. Мы завтра сделаем свой выбор. Мы завтра при определении стартового состава учтем целый ряд моментов, которые сейчас, конечно, не будем обсуждать. Мы завтра сделаем выбор, и кто выйдет — вы увидите.