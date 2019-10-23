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21:54 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты российского «Зенита» со счетом 1:2 уступили немецкому «Лейпцигу» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл» в присутствии 41 058 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» гол забил Ярослав Ракицкий (25-я минута). У «Лейпцига» отличились Конрад Лаймер (49) и Марсель Забитцер (59).

Для Ракицкого забитый мяч стал первым в текущем сезоне, всего 30-летний украинский защитник провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, заменивший в основном составе Андрея Лунева, провел третий матч в Лиге чемпионов, в предыдущих двух, которые состоялись в рамках группового турнира в сезоне-2015/16, петербургская команда одерживала победы — над бельгийским «Гентом» (2:1) и французским «Лионом» (3:1). На 82-й минуте вместо аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси на поле вышел словацкий полузащитник Роберт Мак, он провел первый матч в Лиге чемпионов.


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«Зенит» и «Лейпциг» встретились в третий раз в истории, предыдущие два матча команды провели в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. Тогда «Зенит» на выезде уступил в первой встрече со счетом 1:2, а в ответном матче на домашнем стадионе сыграл вничью — 1:1. Всего петербургский клуб 13 раз встречался с немецкими командами на еврокубковой арене (пять побед, пять поражений, три ничьи).

«Лейпциг» возглавил турнирную таблицу группы G, набрав шесть очков после трех матчей. «Зенит» идет вторым, имея в активе четыре очка после трех встреч. Третье место занимает французский «Лион» (4 очка), четвертое — португальская «Бенфика» (0 очков). Позднее в среду «Бенфика» и «Лион» проведут очную встречу в Лиссабоне в рамках третьего тура (начало — 22:00 мск). В следующем туре 5 ноября подопечные Сергея Семака проведут ответный матч против «Лейпцига» на домашнем стадионе, начало — 20:55.

Поражение «Зенита» дает шансы Португалии подвинуть Россию с шестого места в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций после третьего тура Лиги чемпионов. Это произойдет, если «Бенфика» в матче с «Лионом» сыграет вничью или одержит победу.

РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСергей Семак
Голы
Конрад Ляймер(Марсель Забитцер, Адемола Лукман)49′
Ярослав Ракицкий25′
Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)59′
Составы команд
1Петер Гулачи
41Михаил Кержаков
16Лукас Клостерманн
15Вячеслав Караваев
22Норди Мукьеле
3Дуглас Сантос
4Вилли Орбан
6Бранислав Иванович
5Дайот Упамекано
44Ярослав Ракицкий
7Марсель Забитцер
22Артем Дзюба
10Эмиль Форсберг
5Вильмар Барриос
8′
44Кевин Кампль
27Магомед Оздоев
17Адемола Лукман
69′
17Олег Шатов
65′
9Юссуф Поульсен
4Йордан Осорио
11Тимо Вернер
46′
11Себастьян Дриусси
82′
20Матеус Кунья
20Роберт Мак
27Конрад Ляймер
86′
7Сердар Азмун
75′
31Диего Демме
14Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы8
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяМустафа Эйисой(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМете Калкаван(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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