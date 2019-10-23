«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» гол забил Ярослав Ракицкий (25-я минута). У «Лейпцига» отличились Конрад Лаймер (49) и Марсель Забитцер (59).

Для Ракицкого забитый мяч стал первым в текущем сезоне, всего 30-летний украинский защитник провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, заменивший в основном составе Андрея Лунева, провел третий матч в Лиге чемпионов, в предыдущих двух, которые состоялись в рамках группового турнира в сезоне-2015/16, петербургская команда одерживала победы — над бельгийским «Гентом» (2:1) и французским «Лионом» (3:1). На 82-й минуте вместо аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси на поле вышел словацкий полузащитник Роберт Мак, он провел первый матч в Лиге чемпионов.



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«Зенит» и «Лейпциг» встретились в третий раз в истории, предыдущие два матча команды провели в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. Тогда «Зенит» на выезде уступил в первой встрече со счетом 1:2, а в ответном матче на домашнем стадионе сыграл вничью — 1:1. Всего петербургский клуб 13 раз встречался с немецкими командами на еврокубковой арене (пять побед, пять поражений, три ничьи).

«Лейпциг» возглавил турнирную таблицу группы G, набрав шесть очков после трех матчей. «Зенит» идет вторым, имея в активе четыре очка после трех встреч. Третье место занимает французский «Лион» (4 очка), четвертое — португальская «Бенфика» (0 очков). Позднее в среду «Бенфика» и «Лион» проведут очную встречу в Лиссабоне в рамках третьего тура (начало — 22:00 мск). В следующем туре 5 ноября подопечные Сергея Семака проведут ответный матч против «Лейпцига» на домашнем стадионе, начало — 20:55.