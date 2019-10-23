Дежавю: «Лейпциг» тоже совершил камбэк в ЛЧ, хотя «Зенит» вел почти тайм и был не хуже

«Зенит» приехал в Лейпциг как лидер своей группы. Питерцы удержали ничью в Лионе и вынесли «Бенфику» дома — отличный результат для нашей команды в ЛЧ. Прямо сейчас ребята Семака в шикарной форме: 3 победы с общим счетом 12:3. Поэтому состав, который на выходных уничтожил «Ростов», коуч решил не менять.

«РБ Лейпциг» — наоборот, на спаде. Немцы проиграли и «Шальке», и «Лиона» (причем привозили голы сами себе), а с «Байером» и «Вольфсбургом» в двух последних турах Бундеслиги сыграли вничью 1:1. Неожиданно для всех модный тренер Нагельсман оставил в запасе свою девятку Юссуфа Поульсена, но в остальном выпустил всех сильнейших.

Хоть «Лейпциг» сейчас и располагается на 5-м месте в чемпионате Германии, но, во-перых, всего на очко отстает от лидера, а во-вторых, это более-менее единственная команда, способная навязать борьбу «Баварии». «Зенит» приехал скорее обороняться, и в первом тайме это получалось здорово: за всех отрабатывал новичок Вячеслав Караваев.

А впереди свою пушку расчехлил другой защитник Ярослав Ракицкий. В прошлом сезоне украинец регулярно клал штрафные, а в этом забил дебютный гол с игры — забрал подбор и мощно приложился в угол. У Гулачи не было шансов.

Во втором тайме «Зениту» нужно было удержать преимущество. Казалось, что сделать это будет намного проще, чем «Локомотиву» вчера. Но в реальности «Лейпциг» просто прижал команду Семака к воротам и не отпустил, пока не забил два. Сначала защитники на левом фланге просто не успели за комбинацией, которую изящно завершил озорник Конрад Лаймер бильярдным ударом в угол.

А потом австриец Марсель Забитцер оправдал свою фамилию и оформил, кажется, гол сезона. После соприкосновения с его ногой мяч выдал невероятную дугу и влетел в самый угол ворот. Еще немного — и Кержакова спасла бы штанга.

«Зенит» сразу перестроился на игру в три центральных, но было уже поздно. Тем более, вышедший на замену Осорио не попал по воротам в упор. Как и Олег Шатов, который должен был замыкать прострел партнера и сравнивать счет.

Несмотря на провал во 2-м туре, теперь «РБ Лейпциг» поднялся на первую строчку, а «Зенит» спустился вниз. Теперь питерцам нужно притопить за «Бенфику», потому что португальцы, кажется, самое слабое звено квартета.



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