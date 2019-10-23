Дежавю: «Лейпциг» тоже совершил камбэк в ЛЧ, хотя «Зенит» вел почти тайм и был не хуже
1:2, как и у «Локомотива».
1:2, как и у «Локомотива».
«Зенит» приехал в Лейпциг как лидер своей группы. Питерцы удержали ничью в Лионе и вынесли «Бенфику» дома — отличный результат для нашей команды в ЛЧ. Прямо сейчас ребята Семака в шикарной форме: 3 победы с общим счетом 12:3. Поэтому состав, который на выходных уничтожил «Ростов», коуч решил не менять.
«РБ Лейпциг» — наоборот, на спаде. Немцы проиграли и «Шальке», и «Лиона» (причем привозили голы сами себе), а с «Байером» и «Вольфсбургом» в двух последних турах Бундеслиги сыграли вничью 1:1. Неожиданно для всех модный тренер Нагельсман оставил в запасе свою девятку Юссуфа Поульсена, но в остальном выпустил всех сильнейших.
Хоть «Лейпциг» сейчас и располагается на 5-м месте в чемпионате Германии, но,
А впереди свою пушку расчехлил другой защитник Ярослав Ракицкий. В прошлом сезоне украинец регулярно клал штрафные, а в этом забил дебютный гол с игры — забрал подбор и мощно приложился в угол. У Гулачи не было шансов.
Во втором тайме «Зениту» нужно было удержать преимущество. Казалось, что сделать это будет намного проще, чем «Локомотиву» вчера. Но в реальности «Лейпциг» просто прижал команду Семака к воротам и не отпустил, пока не забил два. Сначала защитники на левом фланге просто не успели за комбинацией, которую изящно завершил озорник Конрад Лаймер бильярдным ударом в угол.
А потом австриец Марсель Забитцер оправдал свою фамилию и оформил, кажется, гол сезона. После соприкосновения с его ногой мяч выдал невероятную дугу и влетел в самый угол ворот. Еще немного — и Кержакова спасла бы штанга.
«Зенит» сразу перестроился на игру в три центральных, но было уже поздно. Тем более, вышедший на замену Осорио не попал по воротам в упор. Как и Олег Шатов, который должен был замыкать прострел партнера и сравнивать счет.
Несмотря на провал во 2-м туре, теперь «РБ Лейпциг» поднялся на первую строчку, а «Зенит» спустился вниз. Теперь питерцам нужно притопить за «Бенфику», потому что португальцы, кажется, самое слабое звено квартета.
|Юлиан Нагельсманн
|Сергей Семак
|Конрад Ляймер(Марсель Забитцер, Адемола Лукман)
|49′
|Ярослав Ракицкий
|25′
|Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)
|59′
|1
|Петер Гулачи
|41
|Михаил Кержаков
|16
|Лукас Клостерманн
|15
|Вячеслав Караваев
|22
|Норди Мукьеле
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Вилли Орбан
|6
|Бранислав Иванович
|5
|Дайот Упамекано
|44
|Ярослав Ракицкий
|7
|Марсель Забитцер
|22
|Артем Дзюба
|10
|Эмиль Форсберг
|5
|Вильмар Барриос
8′
|44
|Кевин Кампль
|27
|Магомед Оздоев
|17
|Адемола Лукман
69′
|17
|Олег Шатов
65′
|9
|Юссуф Поульсен
|4
|Йордан Осорио
|11
|Тимо Вернер
46′
|11
|Себастьян Дриусси
82′
|20
|Матеус Кунья
|20
|Роберт Мак
|27
|Конрад Ляймер
86′
|7
|Сердар Азмун
75′
|31
|Диего Демме
|14
|Далер Кузяев
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой(Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан(Турция)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Мете Калкаван(Турция)