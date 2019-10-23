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22:17 (мск), источник: Sport24

Дежавю: «Лейпциг» тоже совершил камбэк в ЛЧ, хотя «Зенит» вел почти тайм и был не хуже

1:2, как и у «Локомотива».

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«Зенит» приехал в Лейпциг как лидер своей группы. Питерцы удержали ничью в Лионе и вынесли «Бенфику» дома — отличный результат для нашей команды в ЛЧ. Прямо сейчас ребята Семака в шикарной форме: 3 победы с общим счетом 12:3. Поэтому состав, который на выходных уничтожил «Ростов», коуч решил не менять.

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«РБ Лейпциг» — наоборот, на спаде. Немцы проиграли и «Шальке», и «Лиона» (причем привозили голы сами себе), а с «Байером» и «Вольфсбургом» в двух последних турах Бундеслиги сыграли вничью 1:1. Неожиданно для всех модный тренер Нагельсман оставил в запасе свою девятку Юссуфа Поульсена, но в остальном выпустил всех сильнейших.

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Хоть «Лейпциг» сейчас и располагается на 5-м месте в чемпионате Германии, но, во-перых, всего на очко отстает от лидера, а во-вторых, это более-менее единственная команда, способная навязать борьбу «Баварии». «Зенит» приехал скорее обороняться, и в первом тайме это получалось здорово: за всех отрабатывал новичок Вячеслав Караваев.

А впереди свою пушку расчехлил другой защитник Ярослав Ракицкий. В прошлом сезоне украинец регулярно клал штрафные, а в этом забил дебютный гол с игры — забрал подбор и мощно приложился в угол. У Гулачи не было шансов.

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Во втором тайме «Зениту» нужно было удержать преимущество. Казалось, что сделать это будет намного проще, чем «Локомотиву» вчера. Но в реальности «Лейпциг» просто прижал команду Семака к воротам и не отпустил, пока не забил два. Сначала защитники на левом фланге просто не успели за комбинацией, которую изящно завершил озорник Конрад Лаймер бильярдным ударом в угол.

А потом австриец Марсель Забитцер оправдал свою фамилию и оформил, кажется, гол сезона. После соприкосновения с его ногой мяч выдал невероятную дугу и влетел в самый угол ворот. Еще немного — и Кержакова спасла бы штанга.

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«Зенит» сразу перестроился на игру в три центральных, но было уже поздно. Тем более, вышедший на замену Осорио не попал по воротам в упор. Как и Олег Шатов, который должен был замыкать прострел партнера и сравнивать счет.

Несмотря на провал во 2-м туре, теперь «РБ Лейпциг» поднялся на первую строчку, а «Зенит» спустился вниз. Теперь питерцам нужно притопить за «Бенфику», потому что португальцы, кажется, самое слабое звено квартета.


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  • Дзюба не отметился результативным действием впервые за почти месяц. В последний раз Артем промолчал в матче против «Локо» (0:1). Тогда же «Зенит» последний раз проиграл
  • Петербуржцы никак не могут обыграть «РБ Лейпциг». В 2018-м команды встретились в 1/8 Лиги Европы, но дальше прошли немцы (1:2 в гостях, 1:1 дома)
  • «Зенит» примет «Лейпциг» 5 ноября, сразу после матча против ЦСКА, причем тоже дома.
РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСергей Семак
Голы
Конрад Ляймер(Марсель Забитцер, Адемола Лукман)49′
Ярослав Ракицкий25′
Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)59′
Составы команд
1Петер Гулачи
41Михаил Кержаков
16Лукас Клостерманн
15Вячеслав Караваев
22Норди Мукьеле
3Дуглас Сантос
4Вилли Орбан
6Бранислав Иванович
5Дайот Упамекано
44Ярослав Ракицкий
7Марсель Забитцер
22Артем Дзюба
10Эмиль Форсберг
5Вильмар Барриос
8′
44Кевин Кампль
27Магомед Оздоев
17Адемола Лукман
69′
17Олег Шатов
65′
9Юссуф Поульсен
4Йордан Осорио
11Тимо Вернер
46′
11Себастьян Дриусси
82′
20Матеус Кунья
20Роберт Мак
27Конрад Ляймер
86′
7Сердар Азмун
75′
31Диего Демме
14Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы8
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяМустафа Эйисой(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМете Калкаван(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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