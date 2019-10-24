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23 октября, источник: ТАСС

Семак: Футболисты «Зенита» допустили много брака во втором тайме матча с «Лейпцигом»

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты российского «Зенита» совершили большое количество ошибок во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига». Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

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«Зенит» в гостях уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.

«Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно, — сказал Семак. — Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки “Лейпцига” выглядели острее».

«Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки, которые есть у нас в команде. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность», — добавил главный тренер «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига». «Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше», — отметил специалист.

«Лейпциг» возглавил группу G, имея в активе шесть очков после трех матчей, «Зенит» идет на втором месте с 4 очками после трех игр, на третьей строчке расположился французский «Лион» (4 очка, два матча), на четвертой — португальская «Бенфика» (0 очков, два матча). В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября, начало — 20:55 мск.

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РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСергей Семак
Голы
Конрад Ляймер(Марсель Забитцер, Адемола Лукман)49′
Ярослав Ракицкий25′
Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)59′
Составы команд
1Петер Гулачи
41Михаил Кержаков
16Лукас Клостерманн
15Вячеслав Караваев
22Норди Мукьеле
3Дуглас Сантос
4Вилли Орбан
6Бранислав Иванович
5Дайот Упамекано
44Ярослав Ракицкий
7Марсель Забитцер
22Артем Дзюба
10Эмиль Форсберг
5Вильмар Барриос
8′
44Кевин Кампль
27Магомед Оздоев
17Адемола Лукман
69′
17Олег Шатов
65′
9Юссуф Поульсен
4Йордан Осорио
11Тимо Вернер
46′
11Себастьян Дриусси
82′
20Матеус Кунья
20Роберт Мак
27Конрад Ляймер
86′
7Сердар Азмун
75′
31Диего Демме
14Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы8
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяМустафа Эйисой(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМете Калкаван(Турция)
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