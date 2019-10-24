Семак: Футболисты «Зенита» допустили много брака во втором тайме матча с «Лейпцигом»

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«Зенит» в гостях уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.

«Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно, — сказал Семак. — Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки “Лейпцига” выглядели острее».

«Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки, которые есть у нас в команде. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность», — добавил главный тренер «Зенита».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/suJXY0vTP-s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига». «Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше», — отметил специалист.