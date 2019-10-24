Семак: Футболисты «Зенита» допустили много брака во втором тайме матча с «Лейпцигом»

«Зенит» в гостях уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2.
«Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно, — сказал Семак. — Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки “Лейпцига” выглядели острее».
«Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки, которые есть у нас в команде. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность», — добавил главный тренер «Зенита».
Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига». «Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше», — отметил специалист.
«Лейпциг» возглавил группу G, имея в активе шесть очков после трех матчей, «Зенит» идет на втором месте с 4 очками после трех игр, на третьей строчке расположился французский «Лион» (4 очка, два матча), на четвертой — португальская «Бенфика» (0 очков, два матча). В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября, начало — 20:55 мск.