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23 октября, источник: Газета.Ру

Боярский раскритиковал «Зенит» за матч против «РБ Лейпциг»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением о поражении «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

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Встреча закончилась победой немецкой команды со счетом 1:2.

«Есть сравнивать сегодняшний матч со вчерашней игрой «Локомотива», то «железнодорожники» играли значительно лучше. Петербуржцы вообще не бегали, допустили огромное количество неточностей, особенно по сравнению с игрой против «Ростова». Полная растерянность — складывается ощущение, что игроки не знакомы друг с другом.

Однако у «Зенита» еще есть шансы на выход в плей-офф. Теперь нужно готовиться к следующим играм, — цитирует Боярского Sport24.

РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСергей Семак
Голы
Конрад Ляймер(Марсель Забитцер, Адемола Лукман)49′
Ярослав Ракицкий25′
Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)59′
Составы команд
1Петер Гулачи
41Михаил Кержаков
16Лукас Клостерманн
15Вячеслав Караваев
22Норди Мукьеле
3Дуглас Сантос
4Вилли Орбан
6Бранислав Иванович
5Дайот Упамекано
44Ярослав Ракицкий
7Марсель Забитцер
22Артем Дзюба
10Эмиль Форсберг
5Вильмар Барриос
8′
44Кевин Кампль
27Магомед Оздоев
17Адемола Лукман
69′
17Олег Шатов
65′
9Юссуф Поульсен
4Йордан Осорио
11Тимо Вернер
46′
11Себастьян Дриусси
82′
20Матеус Кунья
20Роберт Мак
27Конрад Ляймер
86′
7Сердар Азмун
75′
31Диего Демме
14Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы8
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяМустафа Эйисой(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМете Калкаван(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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