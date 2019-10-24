Боярский раскритиковал «Зенит» за матч против «РБ Лейпциг»

«Есть сравнивать сегодняшний матч со вчерашней игрой «Локомотива», то «железнодорожники» играли значительно лучше. Петербуржцы вообще не бегали, допустили огромное количество неточностей, особенно по сравнению с игрой против «Ростова». Полная растерянность — складывается ощущение, что игроки не знакомы друг с другом.