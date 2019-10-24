Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: Reuters

Во вторник московский «Локомотив» в гостях уступил итальянскому «Ювентусу» (1:2), а в среду петербургский «Зенит» на выезде проиграл немецкому «Лейпцигу (1:2). При этом португальская «Бенфика» на своем поле обыграла французский «Лион» (2:1).

Совокупность этих результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 43,849, в то время как у России осталось 43,549 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

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Помимо «Локомотива» и «Зенита», Россию на групповой стадии еврокубков представляют ЦСКА и «Краснодар», выступающие в Лиге Европы, от Португалии во втором по значимости еврокубковом турнире выступают «Брага», «Порту», «Витория» и «Спортинг».

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского «Ференцвароша» и турецкого «Трабзанспора» соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.

В общей сложности от России на международной арене выступали шесть команд, но «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.



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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.