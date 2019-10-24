Футболисты «Бенфики» обыграли «Лион» в матче Лиги чемпионов

Голами в составе «Бенфики» отметились Рафаэл Силва (4-я минута) и Пицци (85), у «Лиона» мяч забил Мемфис Депай (70).

Ранее в другом матче группы G санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2). В турнирной таблице после трех туров «Лейпциг» идет на первом месте (6 очков), на втором — «Зенит» (4), на третьем — «Лион» (4), на четвертом — «Бенфика» (3).