Футболисты «Бенфики» обыграли «Лион» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 23 октября. Португальский футбольный клуб «Бенфика» обыграл французский «Лион» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.
ТАСС, 23 октября. Португальский футбольный клуб «Бенфика» обыграл французский «Лион» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.
Голами в составе «Бенфики» отметились Рафаэл Силва (4-я минута) и Пицци (85), у «Лиона» мяч забил Мемфис Депай (70).
Ранее в другом матче группы G
В следующем туре 5 ноября «Лион» примет «Бенфику» на своем поле.
Благодаря этому результату Португалия поднялась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) на шестое место, обойдя Россию.
|Бруну Лаге
|Руди Гарсия
|Рафа Силва(Франко Серви)
|4′
|Мемфис Депай(Лео Дюбуа)
|70′
|Луиш Мигел Пиззи
|86′
|99
|Одиссеас Влаходимос
|1
|Антони Лопеш
|3
|Алехандро Гримальдо
|5
|Джейсон Денайер
|6
|Рубен Диаш
|6
|Антониу Марселу
10′
|84
|Томаш Тавареш
|14
|Лео Дюбуа
|97
|Франсишку Феррейра
|28
|Юссуф Коне
38′
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
|29
|Люка Тузар
|61
|Флорентину
|9
|Мусса Дембеле
26′
|83
|Жедсон Фернандеш
59′
|11
|Мемфис Депай
|11
|Франко Серви
78′
|8
|Уссем Ауар
88′
|9
|Гомес Рауль де Томас
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
|14
|Харис Сеферович
59′
|7
|Мартен Террье
56′
|95
|Карлос Винисиус
|12
|Тиагу Мендес
|27
|Рафа Силва
20′
|27
|Максвел Гнали Корне
66′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
42′
|10
|Бертран Траоре
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Иван Кружляк(Словакия)