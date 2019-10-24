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00:13 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Бенфики» обыграли «Лион» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 23 октября. Португальский футбольный клуб «Бенфика» обыграл французский «Лион» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

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Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Бенфики» отметились Рафаэл Силва (4-я минута) и Пицци (85), у «Лиона» мяч забил Мемфис Депай (70).

Ранее в другом матче группы G санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2). В турнирной таблице после трех туров «Лейпциг» идет на первом месте (6 очков), на втором — «Зенит» (4), на третьем — «Лион» (4), на четвертом — «Бенфика» (3).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре 5 ноября «Лион» примет «Бенфику» на своем поле.

Благодаря этому результату Португалия поднялась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) на шестое место, обойдя Россию.

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Бенфика
2:1
Первый тайм: 1:0
Лион
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Estadio da Luz, 53035 зрителей
Главные тренеры
Бруну ЛагеРуди Гарсия
Голы
Рафа Силва(Франко Серви)4′
Мемфис Депай(Лео Дюбуа)70′
Луиш Мигел Пиззи86′
Составы команд
99Одиссеас Влаходимос
1Антони Лопеш
3Алехандро Гримальдо
5Джейсон Денайер
6Рубен Диаш
6Антониу Марселу
10′
84Томаш Тавареш
14Лео Дюбуа
97Франсишку Феррейра
28Юссуф Коне
38′
8Аппелт Пирес Габриэл
29Люка Тузар
61Флорентину
9Мусса Дембеле
26′
83Жедсон Фернандеш
59′
11Мемфис Депай
11Франко Серви
78′
8Уссем Ауар
88′
9Гомес Рауль де Томас
17Джефф Рейне-Аделаида
14Харис Сеферович
59′
7Мартен Террье
56′
95Карлос Винисиус
12Тиагу Мендес
27Рафа Силва
20′
27Максвел Гнали Корне
66′
21Луиш Мигел Пиззи
42′
10Бертран Траоре
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)6
1Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
0Угловые3
12Фолы10
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяИван Кружляк(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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