Гол Черышева и новый рекорд Месси. Главное в Лиге чемпионов
Обзор матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
Обзор матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
Группа H
«Лилль» — «Валенсия» — 1:1 (Иконе, 90+5 — Черышев, 63)
Черышев снова попал в стартовый состав «летучих мышей», хотя предыдущая игра против «Атлетико» прошла для российского полузащитника под знаком невезения.
В Лилле Черышев уже не промахнулся. Получив классную передачу от Гамейро, он не стал бить на силу, как в Мадриде несколькими днями ранее, а просто прошил вратаря. В концовке Дениса по тактическим соображением заменили на Гарая. Бывшему защитнику «Зенита» пришлось экстренно входить в игру в связи с удалением Диакаби, и этот эпизод оказался роковым. «Валенсии» не хватило совсем чуть-чуть: Иконе на пятой добавленной минуте сравнял счет и не позволил испанской команде догнать лидеров группы.
«Аякс» — «Челси» — 0:1 (Батшуайи, 86)
Перед матчем журналисты предположили, что Фрэнк Лэмпард боится «Аякса». Услышав этот вопрос, тренер усмехнулся и пояснил: есть уважение, а не страх. Лучшим же ответом стала игра, которую лондонцы провели очень прагматично. Конечно, сейчас можно говорить, что «Челси» отчасти повезло. Особенно в первом тайме, когда Промес отправил мяч в сетку с подачи Зиеха, однако ВАР разглядел у Квинси микроскопический офсайд.
Еще один момент бывший спартаковец создал, исполнив подачу углового, но и тут эффектный удар Альвареса не стал голевым. Англичан спасла штанга, а после серии замен они забрали инициативу в свои руки. Первый созданный Пулишичем момент Батшуайи испортил, но когда после еще одного паса американца партнер остроумно пропустил мяч, бельгийский форвард вогнал его в сетку рикошетом от перекладины.
«Аякс» не пропускал в еврокубках 446 минут, и впервые проиграл в этом сезоне. Предыдущую осечку амстердамцы допустили в памятном полуфинале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
Группа F
«Славия» Пр — «Барселона» — 1:2 (Боржил, 50 — Месси, 3. Олайинка, 57, в свои ворота)
Если Криштиану Роналду накануне взял паузу, то Месси не упустил свой шанс после классного паса Артура. Так в
Такой дебют, впрочем, не смутил пражан. Чешская команда в этом турнире играет
«Интер» — «Боруссия» Д — 2:0 (Лаутаро Мартинес, 22. Кандрева, 89)
Пожалуй, главный матч вечера немного обедняло отсутствие Сенси и Ройса, и, как показалось, для Дортмунда потеря оказалась более существенной. Плюс, «шмелей» подвел Шульц. Его ошибка при создании искусственного офсайда привела к голу Лаутаро Мартинеса.
Не лучший матч провел и Хуммельс, который надел капитанскую повязку в «Боруссии» впервые с финала Кубка Германии-2016. Ветеран стал виновником пенальти, и хотя Мартинес проиграл дуэль Бюрки, вскоре миланцы добили гостей. Точку в игре поставил убежавший один на один Кандрева.
Группа Е
«Генк» — «Ливерпуль» — 1:4 (Одей, 86 —
Действующий победитель Лиги чемпионов начал игру в Бельгии бодро — с неотразимого дальнего удара
Отчасти игра получилась сумасшедшей и, например, счет 6:4 или 7:5 никого не удивил бы. Только хозяева транжирили момент за моментом, а команда Юргена Клоппа давала
«Зальцбург» — «Наполи» — 2:3 (Холанн, 41, с пенальти, 72 — Мертенс, 17, 64. Инсинье, 73)
Норвежский вундеркинд Холанн продолжает покорять Лигу чемпионов. Сегодня его результативную серию безуспешно пытались остановить отменивший взятие ворот ВАР и проявивший завидную реакцию голкипер Мерет. Но когда Малкюи сбил в собственной штрафной Хван Хи Чхана, Холанн довел число голов в текущем турнире до пяти.
Интересно, чего и в каком клубе форвард добьется в будущем? С такими талантами Холанн вполне может повторить путь Дрогба, который 16 лет назад также отличился в трех дебютных лигочемпионских матчах пять раз. Тем более, норвежец это достижение превзошел во втором тайме, классно пробив головой при подаче со штрафного.
Впрочем, хорошим ориентиром может служить и карьера героя вечера Мертенса. Оформивший дубль бельгиец забил за «Наполи» 116 мячей и превзошел легенду клуба Диего Марадону. Впереди только уехавший весной в Китай Хамшик (121). Кроме того, при счете 2:2 Мертенс организовал победное взятие ворот в исполнении только вышедшего на замену Инсинье. Неаполитанцы на радостях чуть не задушили Карло Анчелотти.
Группа G
«Бенфика» — «Лион» — 2:1 (Рафа Силва, 4. Пиззи, 86 — Депай, 70)
Вряд ли Руди Гарсия предполагал, что его возвращение в Лигу чемпионов получится столь драматичным. «Лион» под его началом проявил характер и сравнял счет в Лиссабоне, но все испортила грубейшая ошибка Антони Лопеша. Голкипер хотел быстрее ввести мяч в игру, но выбросил его точно на ногу Пиззи, который по пустым воротам, несмотря на внушительное расстояние, уже не промахнулся. А ведь для «Зенита» ничья конкурентов казалась идеальным вариантом.