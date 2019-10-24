Гол Черышева и новый рекорд Месси. Главное в Лиге чемпионов

Первое поражение «Аякса»

Группа H

«Лилль» — «Валенсия» — 1:1 (Иконе, 90+5 — Черышев, 63)

Черышев снова попал в стартовый состав «летучих мышей», хотя предыдущая игра против «Атлетико» прошла для российского полузащитника под знаком невезения. Во-первых, соперник получил право на пенальти после попадания мяча в руку Дениса. Во-вторых, наш футболист упустил стопроцентный момент, из убойной позиции попав в перекладину. Но когда есть доверие тренера, провести работу над ошибками проще.

В Лилле Черышев уже не промахнулся. Получив классную передачу от Гамейро, он не стал бить на силу, как в Мадриде несколькими днями ранее, а просто прошил вратаря. В концовке Дениса по тактическим соображением заменили на Гарая. Бывшему защитнику «Зенита» пришлось экстренно входить в игру в связи с удалением Диакаби, и этот эпизод оказался роковым. «Валенсии» не хватило совсем чуть-чуть: Иконе на пятой добавленной минуте сравнял счет и не позволил испанской команде догнать лидеров группы.

«Аякс» — «Челси» — 0:1 (Батшуайи, 86)

Перед матчем журналисты предположили, что Фрэнк Лэмпард боится «Аякса». Услышав этот вопрос, тренер усмехнулся и пояснил: есть уважение, а не страх. Лучшим же ответом стала игра, которую лондонцы провели очень прагматично. Конечно, сейчас можно говорить, что «Челси» отчасти повезло. Особенно в первом тайме, когда Промес отправил мяч в сетку с подачи Зиеха, однако ВАР разглядел у Квинси микроскопический офсайд.

Еще один момент бывший спартаковец создал, исполнив подачу углового, но и тут эффектный удар Альвареса не стал голевым. Англичан спасла штанга, а после серии замен они забрали инициативу в свои руки. Первый созданный Пулишичем момент Батшуайи испортил, но когда после еще одного паса американца партнер остроумно пропустил мяч, бельгийский форвард вогнал его в сетку рикошетом от перекладины.

«Аякс» не пропускал в еврокубках 446 минут, и впервые проиграл в этом сезоне. Предыдущую осечку амстердамцы допустили в памятном полуфинале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

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Суарес снова без гостевого гола

Группа F

«Славия» Пр — «Барселона» — 1:2 (Боржил, 50 — Месси, 3. Олайинка, 57, в свои ворота)



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Если Криштиану Роналду накануне взял паузу, то Месси не упустил свой шанс после классного паса Артура. Так в общем-то буднично аргентинец стал первым футболистом, который забивает в Лиге чемпионов 15 сезонов подряд. Правда, если брать суммарные показатели, то столько же результативных турниров у легенды «Реала» Рауля, а рекордсмен Райан Гиггз отличался в шестнадцати розыгрышах. Плюс, «Славия» стала для Месси 33-й по счету лигочемпионской жертвой, и в этой номинации Лео делит первенство с Раулем и Роналду.

Такой дебют, впрочем, не смутил пражан. Чешская команда в этом турнире играет по-хорошему нагло, и, если бы не блестящий Тер Штеген, хозяева вполне могли даже повести в счете. Когда Боржил все же восстановил равновесие, в этом усматривалась логика. Нет ее только в странном гостевом комплексе Суареса. Уругваец давно не может забить на чужих стадионах, и сегодня эта серия снова не прервалась. А ведь Луис принес каталонцам лидерство ударом из практически безнадежного положения, но мяч справедливо записали, как автогол.

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«Интер» — «Боруссия» Д — 2:0 (Лаутаро Мартинес, 22. Кандрева, 89)

Пожалуй, главный матч вечера немного обедняло отсутствие Сенси и Ройса, и, как показалось, для Дортмунда потеря оказалась более существенной. Плюс, «шмелей» подвел Шульц. Его ошибка при создании искусственного офсайда привела к голу Лаутаро Мартинеса.

Не лучший матч провел и Хуммельс, который надел капитанскую повязку в «Боруссии» впервые с финала Кубка Германии-2016. Ветеран стал виновником пенальти, и хотя Мартинес проиграл дуэль Бюрки, вскоре миланцы добили гостей. Точку в игре поставил убежавший один на один Кандрева.

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Группа голевого пиршества

Группа Е

«Генк» — «Ливерпуль» — 1:4 (Одей, 86 — Окслейд-Чемберлен, 2, 57. Мане, 77. Салах, 87)

Действующий победитель Лиги чемпионов начал игру в Бельгии бодро — с неотразимого дальнего удара Окслейда-Чемберлена. Но при этом красные периодически проваливались в обороне, и всегда играющий с открытым забралом «Генк» в первом тайме вполне мог забить далеко не один мяч. Когда же Саматта все-таки отправил мяч в сетку, арбитр посчитал, что форвард нарушил правила на Милнере.

Отчасти игра получилась сумасшедшей и, например, счет 6:4 или 7:5 никого не удивил бы. Только хозяева транжирили момент за моментом, а команда Юргена Клоппа давала мастер-класс по их реализации. Плюс, делала это очень красиво, как Окслейд-Чемберлен во время своего второго гола. Для «Ливерпуля» он стал 200-м в Лиге чемпионов.

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«Зальцбург» — «Наполи» — 2:3 (Холанн, 41, с пенальти, 72 — Мертенс, 17, 64. Инсинье, 73)

Норвежский вундеркинд Холанн продолжает покорять Лигу чемпионов. Сегодня его результативную серию безуспешно пытались остановить отменивший взятие ворот ВАР и проявивший завидную реакцию голкипер Мерет. Но когда Малкюи сбил в собственной штрафной Хван Хи Чхана, Холанн довел число голов в текущем турнире до пяти.

Интересно, чего и в каком клубе форвард добьется в будущем? С такими талантами Холанн вполне может повторить путь Дрогба, который 16 лет назад также отличился в трех дебютных лигочемпионских матчах пять раз. Тем более, норвежец это достижение превзошел во втором тайме, классно пробив головой при подаче со штрафного.

Впрочем, хорошим ориентиром может служить и карьера героя вечера Мертенса. Оформивший дубль бельгиец забил за «Наполи» 116 мячей и превзошел легенду клуба Диего Марадону. Впереди только уехавший весной в Китай Хамшик (121). Кроме того, при счете 2:2 Мертенс организовал победное взятие ворот в исполнении только вышедшего на замену Инсинье. Неаполитанцы на радостях чуть не задушили Карло Анчелотти.

Шок от голкипера

Группа G

«Бенфика» — «Лион» — 2:1 (Рафа Силва, 4. Пиззи, 86 — Депай, 70)

Вряд ли Руди Гарсия предполагал, что его возвращение в Лигу чемпионов получится столь драматичным. «Лион» под его началом проявил характер и сравнял счет в Лиссабоне, но все испортила грубейшая ошибка Антони Лопеша. Голкипер хотел быстрее ввести мяч в игру, но выбросил его точно на ногу Пиззи, который по пустым воротам, несмотря на внушительное расстояние, уже не промахнулся. А ведь для «Зенита» ничья конкурентов казалась идеальным вариантом.