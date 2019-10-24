«Лейпциг» обнажил неочевидную проблему «Зенита». С ней что-то надо делать
Рецензия спецкора «СЭ» на поражение чемпиона России в Германии.
Рецензия спецкора «СЭ» на поражение чемпиона России в Германии.
Гоша Чернов
После матча Бранислав Иванович был единственным из игроков «Зенита», кто говорил с журналистами. Он явно был недоволен результатом и с трудом сформулировал то, что хотел сказать. «Нам, думаю, не хватает… команды в тяжелые моменты. Уже второй или третий раз быстро пропускаем второй вслед за первым мячом».
Очевидно, что под словом «команды» Иванович имел в виду «командный дух» или «концентрацию». Пропущенные голы и правда значительно влияют на игру «Зенита», хотя до слов Ивановича конкретно на упомянутую им деталь я внимания не обращал.
Но капитан оказался прав. При Семаке «Зенит» уже много раз пропускал два подряд мяча — в интервале 20 минут. Приведу все случаи в хронологическом порядке: соперник, минуты пропущенных голов и изменившийся после них счет.
«Динамо» Минск. 12-я и 32-я минуты. 0:0 — 0:2.
«Мольде». 65-я и 76-я. 1:0 — 1:2.
«Локомотив». 74-я и 85-я. 4:1 — 4:3.
«Анжи». 71-я и 83-я. 1:0 — 1:2.
«Ростов» (Кубок). 83-я и 90-я. 1:1 — 1:3.
ЦСКА. 15-я и 26-я. 0:0 — 0:2.
«Арсенал». 74-я и 77-я. 2:2 — 2:4.
«Славия». 32-я и 41-я. 0:0 — 0:2.
«Вильярреал». 64-я и 71-я. 1:1 — 1:3.
«Крылья Советов». 40-я и 44-я. 3:0 — 3:2.
«Локомотив» (Суперкубок). 78-я и 81-я. 2:1 — 2:3.
«Лейпциг». 49-я и 59-я. 1:0 — 1:2.
Всего Семак руководит «Зенитом» уже 64 матча, в 12 случаях команда сталкивалась с описываемой проблемой. Это много — почти 20 процентов. Обратите внимание на результаты всех этих игр — в десяти случаях «Зенит» после пропущенных мячей проигрывал и ни в одном из них не смог отыграться. Два других матча (с «Локо» и «Крыльями») «Зенит» выиграл, но и дуплеты соперников не влияли на исход — и те, и другие лишь уходили от разгромных поражений.
Важно отметить и другую статистику: два и больше мячей «Зенит» при Семаке пропускал 14 раз, то есть только две игры под тему заголовка не подходят — весенние выездные встречи с «Краснодаром» и «Вильярреалом». Хотя формально второй матч подходит (мячи пропущены на 29-й и 47-й минутах), но их разделяет перерыв — а это другая ситуация.
В среду «Зенит» второй раз в сезоне пропустил два мяча — и вновь друг за другом, как и во встрече за Суперкубок с «Локомотивом». Волевую победу в этом сезоне
Отмечу и время пропущенных дуплетов — в 8 из 12 случаев это второй тайм. Соперники реагировали на не устраивавшую их игру в первом тайме и переламывали ход во втором. «Зенит» с этим ничего не мог поделать. Важно и то, что только в трех матчах петербуржцы допускали подобные вещи на своем поле. В гостях давят еще и трибуны — психологически сложнее сплавиться и держать себя в руках.
В чем дело?
Иванович прав: с командным духом
Возможно, стоит проконсультироваться с сильным психологом. Неслучайно в европейских
Радует одно: Иванович заговорил об этом вслух, обратил не только наше внимание, но и тренерского штаба. А осознание проблемы, как известно, — первый шаг к ее решению.
|Юлиан Нагельсманн
|Сергей Семак
|Конрад Ляймер(Марсель Забитцер)
|49′
|Ярослав Ракицкий
|25′
|Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)
|59′
|1
|Петер Гулачи
|41
|Михаил Кержаков
|16
|Лукас Клостерманн
|15
|Вячеслав Караваев
|22
|Норди Мукьеле
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Вилли Орбан
|6
|Бранислав Иванович
|5
|Дайот Упамекано
|44
|Ярослав Ракицкий
|7
|Марсель Забитцер
|22
|Артем Дзюба
|10
|Эмиль Форсберг
|5
|Вильмар Барриос
8′
|44
|Кевин Кампль
|27
|Магомед Оздоев
|17
|Адемола Лукман
69′
|17
|Олег Шатов
65′
|9
|Юссуф Поульсен
|4
|Йордан Осорио
|11
|Тимо Вернер
45′
|11
|Себастьян Дриусси
82′
|20
|Матеус Кунья
|20
|Роберт Мак
|27
|Конрад Ляймер
86′
|7
|Сердар Азмун
75′
|31
|Диего Демме
|14
|Далер Кузяев
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой(Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан(Турция)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Мете Калкаван(Турция)