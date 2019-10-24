«Лейпциг» обнажил неочевидную проблему «Зенита». С ней что-то надо делать

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Гоша Чернов

После матча Бранислав Иванович был единственным из игроков «Зенита», кто говорил с журналистами. Он явно был недоволен результатом и с трудом сформулировал то, что хотел сказать. «Нам, думаю, не хватает… команды в тяжелые моменты. Уже второй или третий раз быстро пропускаем второй вслед за первым мячом».

Очевидно, что под словом «команды» Иванович имел в виду «командный дух» или «концентрацию». Пропущенные голы и правда значительно влияют на игру «Зенита», хотя до слов Ивановича конкретно на упомянутую им деталь я внимания не обращал.

Но капитан оказался прав. При Семаке «Зенит» уже много раз пропускал два подряд мяча — в интервале 20 минут. Приведу все случаи в хронологическом порядке: соперник, минуты пропущенных голов и изменившийся после них счет.

«Динамо» Минск. 12-я и 32-я минуты. 0:0 — 0:2.

«Мольде». 65-я и 76-я. 1:0 — 1:2.

«Локомотив». 74-я и 85-я. 4:1 — 4:3.

«Анжи». 71-я и 83-я. 1:0 — 1:2.

«Ростов» (Кубок). 83-я и 90-я. 1:1 — 1:3.

ЦСКА. 15-я и 26-я. 0:0 — 0:2.

«Арсенал». 74-я и 77-я. 2:2 — 2:4.

«Славия». 32-я и 41-я. 0:0 — 0:2.

«Вильярреал». 64-я и 71-я. 1:1 — 1:3.

«Крылья Советов». 40-я и 44-я. 3:0 — 3:2.

«Локомотив» (Суперкубок). 78-я и 81-я. 2:1 — 2:3.

«Лейпциг». 49-я и 59-я. 1:0 — 1:2.

Всего Семак руководит «Зенитом» уже 64 матча, в 12 случаях команда сталкивалась с описываемой проблемой. Это много — почти 20 процентов. Обратите внимание на результаты всех этих игр — в десяти случаях «Зенит» после пропущенных мячей проигрывал и ни в одном из них не смог отыграться. Два других матча (с «Локо» и «Крыльями») «Зенит» выиграл, но и дуплеты соперников не влияли на исход — и те, и другие лишь уходили от разгромных поражений.

Источник: РИА "Новости"

Важно отметить и другую статистику: два и больше мячей «Зенит» при Семаке пропускал 14 раз, то есть только две игры под тему заголовка не подходят — весенние выездные встречи с «Краснодаром» и «Вильярреалом». Хотя формально второй матч подходит (мячи пропущены на 29-й и 47-й минутах), но их разделяет перерыв — а это другая ситуация.

В среду «Зенит» второй раз в сезоне пропустил два мяча — и вновь друг за другом, как и во встрече за Суперкубок с «Локомотивом». Волевую победу в этом сезоне сине-бело-голубые одержали только раз — над «Енисеем» в Кубке России, но уровень соперника был невысок. Отыгрались — только однажды. В матче с «Краснодаром» в добавленное время. Еще одна ремарка: в игре за Суперкубок «Зенит» пропустил первым и забил дважды, но в итоге все равно проиграл. Поэтому отыгрыш не зачитывается.



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Отмечу и время пропущенных дуплетов — в 8 из 12 случаев это второй тайм. Соперники реагировали на не устраивавшую их игру в первом тайме и переламывали ход во втором. «Зенит» с этим ничего не мог поделать. Важно и то, что только в трех матчах петербуржцы допускали подобные вещи на своем поле. В гостях давят еще и трибуны — психологически сложнее сплавиться и держать себя в руках.

В чем дело?

После первого пропущенного мяча (счет при этом необязательно 1:0 или 0:0) «Зенит» теряет концентрацию. Это явная психологическая проблема — изменения в счете влияют на собранность футболистов, причем не одного, а нескольких.

Иванович прав: с командным духом что-то нужно делать. Сложность в том, что его нельзя натренировать или зазубрить, как комбинацию на угловом. А если это продолжится, то «Зенит» рискует усугубить ситуацию — будет пропускать и по три мяча подряд, терять преимущество в два мяча…

Возможно, стоит проконсультироваться с сильным психологом. Неслучайно в европейских топ-клубах в штате есть собственный психолог, который помогает избежать в том числе подобных проблем, как у «Зенита». Совпадением это считать точно нельзя — выборка достаточно обширна. И не притянута за уши: если сократить интервал с 20 минут до 12, то из списка выпадет только матч в Минске.