Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:55
Порту
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:55
Лудогорец
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Гент
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Александрия
Футбол. Еврокубки
19:55
Рома
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Брага
Футбол. Еврокубки
19:55
Слован Бр
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Партизан
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Лугано
Футбол. Еврокубки
22:00
Хетафе
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23.10
Зальцбург
Наполи
23
Футбол. Еврокубки
23.10
Генк
Ливерпуль
14
Футбол. Еврокубки
23.10
Интер
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
23.10
Славия Пр
Барселона
12
Футбол. Еврокубки
23.10
Бенфика
Лион
21
Футбол. Еврокубки
23.10
Лилль
Валенсия
11
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» обнажил неочевидную проблему «Зенита». С ней что-то надо делать

Рецензия спецкора «СЭ» на поражение чемпиона России в Германии.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Гоша Чернов

После матча Бранислав Иванович был единственным из игроков «Зенита», кто говорил с журналистами. Он явно был недоволен результатом и с трудом сформулировал то, что хотел сказать. «Нам, думаю, не хватает… команды в тяжелые моменты. Уже второй или третий раз быстро пропускаем второй вслед за первым мячом».

Очевидно, что под словом «команды» Иванович имел в виду «командный дух» или «концентрацию». Пропущенные голы и правда значительно влияют на игру «Зенита», хотя до слов Ивановича конкретно на упомянутую им деталь я внимания не обращал.

Но капитан оказался прав. При Семаке «Зенит» уже много раз пропускал два подряд мяча — в интервале 20 минут. Приведу все случаи в хронологическом порядке: соперник, минуты пропущенных голов и изменившийся после них счет.

«Динамо» Минск. 12-я и 32-я минуты. 0:0 — 0:2.
«Мольде». 65-я и 76-я. 1:0 — 1:2.
«Локомотив». 74-я и 85-я. 4:1 — 4:3.
«Анжи». 71-я и 83-я. 1:0 — 1:2.
«Ростов» (Кубок). 83-я и 90-я. 1:1 — 1:3.
ЦСКА. 15-я и 26-я. 0:0 — 0:2.
«Арсенал». 74-я и 77-я. 2:2 — 2:4.
«Славия». 32-я и 41-я. 0:0 — 0:2.
«Вильярреал». 64-я и 71-я. 1:1 — 1:3.
«Крылья Советов». 40-я и 44-я. 3:0 — 3:2.
«Локомотив» (Суперкубок). 78-я и 81-я. 2:1 — 2:3.
«Лейпциг». 49-я и 59-я. 1:0 — 1:2.

Всего Семак руководит «Зенитом» уже 64 матча, в 12 случаях команда сталкивалась с описываемой проблемой. Это много — почти 20 процентов. Обратите внимание на результаты всех этих игр — в десяти случаях «Зенит» после пропущенных мячей проигрывал и ни в одном из них не смог отыграться. Два других матча (с «Локо» и «Крыльями») «Зенит» выиграл, но и дуплеты соперников не влияли на исход — и те, и другие лишь уходили от разгромных поражений.

Источник: РИА "Новости"

Важно отметить и другую статистику: два и больше мячей «Зенит» при Семаке пропускал 14 раз, то есть только две игры под тему заголовка не подходят — весенние выездные встречи с «Краснодаром» и «Вильярреалом». Хотя формально второй матч подходит (мячи пропущены на 29-й и 47-й минутах), но их разделяет перерыв — а это другая ситуация.

В среду «Зенит» второй раз в сезоне пропустил два мяча — и вновь друг за другом, как и во встрече за Суперкубок с «Локомотивом». Волевую победу в этом сезоне сине-бело-голубые одержали только раз — над «Енисеем» в Кубке России, но уровень соперника был невысок. Отыгрались — только однажды. В матче с «Краснодаром» в добавленное время. Еще одна ремарка: в игре за Суперкубок «Зенит» пропустил первым и забил дважды, но в итоге все равно проиграл. Поэтому отыгрыш не зачитывается.


Нажмите,
чтобы включить звук

Отмечу и время пропущенных дуплетов — в 8 из 12 случаев это второй тайм. Соперники реагировали на не устраивавшую их игру в первом тайме и переламывали ход во втором. «Зенит» с этим ничего не мог поделать. Важно и то, что только в трех матчах петербуржцы допускали подобные вещи на своем поле. В гостях давят еще и трибуны — психологически сложнее сплавиться и держать себя в руках.

В чем дело?

После первого пропущенного мяча (счет при этом необязательно 1:0 или 0:0) «Зенит» теряет концентрацию. Это явная психологическая проблема — изменения в счете влияют на собранность футболистов, причем не одного, а нескольких.

Иванович прав: с командным духом что-то нужно делать. Сложность в том, что его нельзя натренировать или зазубрить, как комбинацию на угловом. А если это продолжится, то «Зенит» рискует усугубить ситуацию — будет пропускать и по три мяча подряд, терять преимущество в два мяча…

Возможно, стоит проконсультироваться с сильным психологом. Неслучайно в европейских топ-клубах в штате есть собственный психолог, который помогает избежать в том числе подобных проблем, как у «Зенита». Совпадением это считать точно нельзя — выборка достаточно обширна. И не притянута за уши: если сократить интервал с 20 минут до 12, то из списка выпадет только матч в Минске.

Радует одно: Иванович заговорил об этом вслух, обратил не только наше внимание, но и тренерского штаба. А осознание проблемы, как известно, — первый шаг к ее решению.

Читайте также
РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСергей Семак
Голы
Конрад Ляймер(Марсель Забитцер)49′
Ярослав Ракицкий25′
Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)59′
Составы команд
1Петер Гулачи
41Михаил Кержаков
16Лукас Клостерманн
15Вячеслав Караваев
22Норди Мукьеле
3Дуглас Сантос
4Вилли Орбан
6Бранислав Иванович
5Дайот Упамекано
44Ярослав Ракицкий
7Марсель Забитцер
22Артем Дзюба
10Эмиль Форсберг
5Вильмар Барриос
8′
44Кевин Кампль
27Магомед Оздоев
17Адемола Лукман
69′
17Олег Шатов
65′
9Юссуф Поульсен
4Йордан Осорио
11Тимо Вернер
45′
11Себастьян Дриусси
82′
20Матеус Кунья
20Роберт Мак
27Конрад Ляймер
86′
7Сердар Азмун
75′
31Диего Демме
14Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
6Удары в створ2
2Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы8
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяМустафа Эйисой(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Ассистент ВАРМете Калкаван(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Гол Черышева и новый рекорд Месси. Главное в Лиге чемпионов
Синхронное проваливание: ЦСКА и «Краснодар» близки к фиаско в ЛЕ
Гран-при Канады: чем Медведева ответит Туктамышевой
В «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким
Футболисты «Бенфики» обыграли «Лион» в матче Лиги чемпионов
«Торпедо» укрепило лидерство в Футбольной национальной лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь