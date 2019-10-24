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14:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Два фаната английского футбольного клуба «Ливерпуль» не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.

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Источник: AP 2019

В среду, 23 октября, «Ливерпуль» на выезде обыграл бельгийский «Генк» (4:1) в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

Двое болельщиков английского клуба не смогли попасть на матч, так как перепутали Генк с Гентом и купили билеты на поезд в другую часть Бельгии. Города находятся на расстоянии 125 км друг от друга.

В итоге фанатам пришлось смотреть игру по телевизору в ближайшем пабе.

«Гент», располагающийся в одноименном городе, уже пригласил незадачливых англичан на домашний матч Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом», который команда проведет в четверг.

Генк
1:4
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Группа E23.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Luminus Arena, 19626 зрителей
Главные тренеры
Феличе МаззуЮрген Клопп
Голы
Стивен Одей(Дьемерси Ндонгала)88′
Алекс Окслейд-Чемберлен(Фабинью)2′
Алекс Окслейд-Чемберлен(Роберту Фирмину)57′
Садио Мане(Мохамед Салах)77′
Мохамед Салах87′
Составы команд
28Гаэтан Куке
1Алиссон
31Йоаким Мехле
7Джеймс Милнер
21Йере Уронен
4Виргил ван Дейк
33Джон Лукуми
6Деян Ловрен
46Карлос Куэста
8Наби Кейта
8Брайан Хейнен
3Фабинью
25Сандер Берге
11Мохамед Салах
10Мбвана Саматта
10Садио Мане
27Тео Бонгонда
66′
26Эндрю Робертсон
63′
77Дьемерси Ндонгала
12Джо Гомес
70′
7Дзюня Ито
87′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
73′
23Янис Хаджи
5Джорджиньо Вайналдум
18Пол Онуачу
81′
9Роберту Фирмину
80′
15Стивен Одей
84′
27Дивок Ориги
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)16
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
6Фолы14
6Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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