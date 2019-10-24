Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Два фаната английского футбольного клуба «Ливерпуль» не смогли попасть на матч любимой команды
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Два фаната английского футбольного клуба «Ливерпуль» не смогли попасть на матч любимой команды
В среду, 23 октября, «Ливерпуль» на выезде обыграл бельгийский «Генк» (4:1) в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
Двое болельщиков английского клуба не смогли попасть на матч, так как перепутали Генк с Гентом и купили билеты на поезд в другую часть Бельгии. Города находятся на расстоянии 125 км друг от друга.
В итоге фанатам пришлось смотреть игру по телевизору в ближайшем пабе.
«Гент», располагающийся в одноименном городе, уже пригласил незадачливых англичан на домашний матч Лиги Европы с немецким «Вольфсбургом», который команда проведет в четверг.
|Феличе Маззу
|Юрген Клопп
|Стивен Одей(Дьемерси Ндонгала)
|88′
|Алекс Окслейд-Чемберлен(Фабинью)
|2′
|Алекс Окслейд-Чемберлен(Роберту Фирмину)
|57′
|Садио Мане(Мохамед Салах)
|77′
|Мохамед Салах
|87′
|28
|Гаэтан Куке
|1
|Алиссон
|31
|Йоаким Мехле
|7
|Джеймс Милнер
|21
|Йере Уронен
|4
|Виргил ван Дейк
|33
|Джон Лукуми
|6
|Деян Ловрен
|46
|Карлос Куэста
|8
|Наби Кейта
|8
|Брайан Хейнен
|3
|Фабинью
|25
|Сандер Берге
|11
|Мохамед Салах
|10
|Мбвана Саматта
|10
|Садио Мане
|27
|Тео Бонгонда
66′
|26
|Эндрю Робертсон
63′
|77
|Дьемерси Ндонгала
|12
|Джо Гомес
70′
|7
|Дзюня Ито
87′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
73′
|23
|Янис Хаджи
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|18
|Пол Онуачу
81′
|9
|Роберту Фирмину
80′
|15
|Стивен Одей
84′
|27
|Дивок Ориги
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)