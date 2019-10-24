Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ

Источник: AP 2019

В среду, 23 октября, «Ливерпуль» на выезде обыграл бельгийский «Генк» (4:1) в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

Двое болельщиков английского клуба не смогли попасть на матч, так как перепутали Генк с Гентом и купили билеты на поезд в другую часть Бельгии. Города находятся на расстоянии 125 км друг от друга.

В итоге фанатам пришлось смотреть игру по телевизору в ближайшем пабе.