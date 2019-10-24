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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Казань до 28 октября подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Казань планирует подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2023 до 28 октября, передает Spоrt24 со ссылкой на главу минспорта Татарстана Владимира Леонова.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в данный момент идет финальная стадия подготовки заявки. При этом решение о том, где пройдет Суперкубок УЕФА-2023, будет приниматься весной следующего года.

Ранее сообщалось, что идею Казани о проведении Суперкубка УЕФА-2023 одобрили в РФС и поддержали в министерстве спорта России.

Участниками Суперкубка УЕФА становятся победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год турнир проводился в Монако, с 2013 года он проходит на различных стадионах Европы. Россия никогда не принимала матчи за Суперкубок УЕФА.

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