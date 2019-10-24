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17:54 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Зенит» назвал ответный матч в Лиге чемпионов против «Лейпцига» ключевым

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» станет ключевым для российского футбольного клуба «Зенит». Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

В среду клуб из Санкт-Петербурга на выезде потерпел поражение от «Лейпцига» (1:2). На гол защитника петербуржцев Ярослава Ракицкого немцы ответили точными ударами Конрада Лаймера и Марселя Забитцера.

«На следующий день после игры эмоции становятся менее яркими, а мыслительные способности более глубокими, — сказал Медведев. — Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой. Считаю, что “Зенит” очень хорошо провел первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у “Зенита” были лучше».

«Внешне это выглядело так, что кроме первого удара, который Михаил Кержаков с помощью перекладины перевел на угловой, особо острых моментов “Лейпциг” не смог создать. В отличие от “Зенита”, который и помимо гола создавал моменты для ударов — только у Себастьяна Дриусси было две возможности, он находился на выгодных позициях и мог хорошо пробить, но не удалось перевести их в по-настоящему голевые ситуации», — добавил он.


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Гендиректор «Зенита» признал, что после перерыва команда утратила контроль над мячом, что сказалось на результате. «Во второй половине игры повысился брак, — отметил Медведев. — Конечно, когда контроль над мячом утрачен, очень трудно противостоять такой мощной, мобильной и агрессивной команде. Второй гол, который забил “Лейпциг”, вообще может войти в список лучших голов Лиги чемпионов этого сезона — неберущийся мяч».

Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов остались у всех

После третьего тура «Зенит» занимает второе место в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка. На первой строчке находится «Лейпциг», в активе которого 6 очков, третью позицию, также набрав 4 очка, занимает французский «Лион». На четвертом месте находится португальская «Бенфика», набравшая 3 очка. В четвертом туре «Зенит» 5 ноября сыграет с «Лейпцигом», встреча начнется в 20:55 мск.

Основной вывод из матча против «Лейпцига» — «Зенит» может обыграть этого соперника, считает Медведев. «Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной — “Лейпциг” можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой», — отметил он.

«И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой. Что мы и увидели — “Бенфика” вчера обыграла “Лион”. Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух — по четыре, еще у одной — три», — напомнил гендиректор «Зенита».

«Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определенных раскладах может оказаться вне еврокубков. Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой, — отметил Медведев. — Я думаю, что у “Зенита” есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч».

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