«Астана» назвала стартовый состав на матч с «Аз Алкмар»

Игра группы L против голландского «Аз Алкмар» состоится в Гааге и начнется в 22:55 по столичному времени.

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Отметим, после двух туров в группе с четырьмя очками лидирует «Партизан», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшим дополнительным показателям. Третью строчку с двумя баллами удерживает «АЗ Алкмар», в то время как «Астана» с двумя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.