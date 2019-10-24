Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:55
Порту
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:55
Лудогорец
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Гент
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Александрия
Футбол. Еврокубки
19:55
Рома
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Брага
Футбол. Еврокубки
19:55
Слован Бр
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Партизан
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Лугано
Футбол. Еврокубки
22:00
Хетафе
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Стандард Л
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
37Как менялась форма сборной России
19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала стартовый состав на матч с «Аз Алкмар»

Сегодня, 24 октября, «Астана» проведет матч третьего тура группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра группы L против голландского «Аз Алкмар» состоится в Гааге и начнется в 22:55 по столичному времени.

Читайте также
«Спокойно смотрю на все это». Григорчук оценил АЗ, шансы на выход из группы ЛЕ и рассказал о травме Томасова

Стартовый состав «Астаны»: Ненад Эрич (капитан), Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Дорин Ротариу, Дмитрий Шомко, Дидар Жалмукан, Серикжан Мужиков, Юрий Перцух, Рангело Янга.

Резерв: Александр Мокин, Антонио Рукавина, Лев Скворцов, Евгений Постников, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко, Сергей Хижниченко.

Отметим, после двух туров в группе с четырьмя очками лидирует «Партизан», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшим дополнительным показателям. Третью строчку с двумя баллами удерживает «АЗ Алкмар», в то время как «Астана» с двумя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
АЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Нужно ли доводить до овертаймов и буллитов? Как "Барыс" использовал "второй шанс" в КХЛ
«Лейпциг» обнажил проблему «Зенита». С ней что-то надо делать
Футболист, оскорбивший Слуцкого, отстранен от тренировок
Клуб КХЛ «Локомотив» подписал пробный контракт с чемпионом мира
Фигуристки Тутберидзе переодеваются на льду. Надо ли запретить?
Отец Нурмагомедова отреагировал на новые нападки Макгрегора
Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов
Юная россиянка рвется в Формулу-1 через женскую серию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь