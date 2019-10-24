«Астана» назвала стартовый состав на матч с «Аз Алкмар»
Сегодня, 24 октября, «Астана» проведет матч третьего тура группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 24 октября, «Астана» проведет матч третьего тура группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы L против голландского «Аз Алкмар» состоится в Гааге и начнется в 22:55 по столичному времени.
Стартовый состав «Астаны»: Ненад Эрич (капитан), Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Дорин Ротариу, Дмитрий Шомко, Дидар Жалмукан, Серикжан Мужиков, Юрий Перцух, Рангело Янга.
Резерв: Александр Мокин, Антонио Рукавина, Лев Скворцов, Евгений Постников, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко, Сергей Хижниченко.
Отметим, после двух туров в группе с четырьмя очками лидирует «Партизан», опережающий идущий следом «Манчестер Юнайтед» лишь по лучшим дополнительным показателям. Третью строчку с двумя баллами удерживает «АЗ Алкмар», в то время как «Астана» с двумя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.