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21:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» пропустила шесть мячей от АЗ и проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы

Казахстанская «Астана» крупно проиграла голландскому «АЗ Алкмару» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоялась на стадионе «Карс Джинс» в голландской Гааге и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

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Первый гол был забит на 39-й минуте после того, как Теун Коопмейнерс реализовал пенальти за попадание мяча в руку Дмитрию Шомко. Удвоить свое преимущество футболисты АЗ смогли на 43-й минуте благодаря голу Мирона Боадю.

Во втором тайме «Астана» пропустила еще четыре мяча в свои ворота. На 77-й минуте отличился Калвин Стенгс, на 83-й — Коопмейнерс оформил дубль, причем снова забив с пенальти, а на 85-й — Юкинари Сугавара довел дело до разгрома.

В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл сербский «Партизан» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 43-й минуте с пенальти, а его автором стал Антони Марсьяль.

Таким образом, после трех туров «МЮ» с семью очками возглавляет группу. Аз с пятью баллами переместился на второй строчке, а «Партизан» с четырьмя на третью. «Астана», которая пока не смогла набрать очков, занимает последнее, четвертое, место в группе L.

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АЗ
6:0
Первый тайм: 2:0
Астана
Футбол, Лига Европы, Группа L24.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Cars Jeans Stadion
Главные тренеры
Арне СлотРоман Григорчук
Голы
Тен Копмейнерс39′
Майрон Боаду43′
Кэлвин Стенгс77′
Тен Копмейнерс83′
Юкинари Сугавара85′
Уссама Идрисси90+2′
Составы команд
1Марко Бизот
24Лука Шимунович
2Юнас Свенссон
77Дмитрий Шомко
38′
15Овен Вейндал
7Серикжан Мужиков
6Фредрик Мидтсье
18Иван Маевский
41′
8Тен Копмейнерс
28Юрий Перцух
87′
7Кэлвин Стенгс
73Дидар Жалмукан
9Майрон Боаду
9Дорин Ротариу
11Уссама Идрисси
32Рангело Янга
4Рон Флар
69′
1Ненад Ерич
26′
3Пантелис Хатзидиакос
35Александр Мокин
30Стин Вайтенс
80′
15Абзал Бейсебеков
44′
20Йорди Класи
2Антонио Рукавина
10Дани де Вит
71′
27Юрий Логвиненко
68′
26Юкинари Сугавара
44Евгений Постников
83′
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
26Удары (всего)4
13Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые1
10Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнеа Йорги(Албания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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