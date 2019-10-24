«Астана» пропустила шесть мячей от АЗ и проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы

Встреча состоялась на стадионе «Карс Джинс» в голландской Гааге и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол был забит на 39-й минуте после того, как Теун Коопмейнерс реализовал пенальти за попадание мяча в руку Дмитрию Шомко. Удвоить свое преимущество футболисты АЗ смогли на 43-й минуте благодаря голу Мирона Боадю.

Во втором тайме «Астана» пропустила еще четыре мяча в свои ворота. На 77-й минуте отличился Калвин Стенгс, на 83-й — Коопмейнерс оформил дубль, причем снова забив с пенальти, а на 85-й — Юкинари Сугавара довел дело до разгрома.

В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл сербский «Партизан» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 43-й минуте с пенальти, а его автором стал Антони Марсьяль.