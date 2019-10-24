«Астана» пропустила шесть мячей от АЗ и проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы
Казахстанская «Астана» крупно проиграла голландскому «АЗ Алкмару» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская «Астана» крупно проиграла голландскому «АЗ Алкмару» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась на стадионе «Карс Джинс» в голландской Гааге и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
Первый гол был забит на 39-й минуте после того, как Теун Коопмейнерс реализовал пенальти за попадание мяча в руку Дмитрию Шомко. Удвоить свое преимущество футболисты АЗ смогли на 43-й минуте благодаря голу Мирона Боадю.
Во втором тайме «Астана» пропустила еще четыре мяча в свои ворота. На 77-й минуте отличился Калвин Стенгс, на 83-й — Коопмейнерс оформил дубль, причем снова забив с пенальти, а на 85-й — Юкинари Сугавара довел дело до разгрома.
В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл сербский «Партизан» со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 43-й минуте с пенальти, а его автором стал Антони Марсьяль.
Таким образом, после трех туров «МЮ» с семью очками возглавляет группу. Аз с пятью баллами переместился на второй строчке, а «Партизан» с четырьмя на третью. «Астана», которая пока не смогла набрать очков, занимает последнее, четвертое, место в группе L.
|Арне Слот
|Роман Григорчук
|Тен Копмейнерс
|39′
|Майрон Боаду
|43′
|Кэлвин Стенгс
|77′
|Тен Копмейнерс
|83′
|Юкинари Сугавара
|85′
|Уссама Идрисси
|90+2′
|1
|Марко Бизот
|24
|Лука Шимунович
|2
|Юнас Свенссон
|77
|Дмитрий Шомко
38′
|15
|Овен Вейндал
|7
|Серикжан Мужиков
|6
|Фредрик Мидтсье
|18
|Иван Маевский
41′
|8
|Тен Копмейнерс
|28
|Юрий Перцух
87′
|7
|Кэлвин Стенгс
|73
|Дидар Жалмукан
|9
|Майрон Боаду
|9
|Дорин Ротариу
|11
|Уссама Идрисси
|32
|Рангело Янга
|4
|Рон Флар
69′
|1
|Ненад Ерич
26′
|3
|Пантелис Хатзидиакос
|35
|Александр Мокин
|30
|Стин Вайтенс
80′
|15
|Абзал Бейсебеков
44′
|20
|Йорди Класи
|2
|Антонио Рукавина
|10
|Дани де Вит
71′
|27
|Юрий Логвиненко
68′
|26
|Юкинари Сугавара
|44
|Евгений Постников
83′
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|26
|Удары (всего)
|4
|13
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энеа Йорги(Албания)