ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

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Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил полузащитник Роланд Варга.

Это поражение стало для армейцев третьим подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого москвичи проиграли испанскому «Эспаньолу» и болгарскому «Лудогорцу».