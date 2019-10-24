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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча состоялась в Москве в четверг, 24 октября, и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил полузащитник Роланд Варга.

Это поражение стало для армейцев третьим подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого москвичи проиграли испанскому «Эспаньолу» и болгарскому «Лудогорцу».

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает «Эспаньол» с семью очками, второе — «Лудогорец» (шесть очков), третье — «Ференцварош» (четыре очка). Встреча между болгарской и испанской командой завершилась со счетом 0:1.

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ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Ференцварош
Футбол, Лига Европы, Группа H24.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Ребров
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Боковой судьяПетр Блажей(Чехия)
Боковой судьяИржи Кржиж(Чехия)
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