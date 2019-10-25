Как же так, ЦСКА? «Армейцы» опозорились в матче с венгерским клубом

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ЦСКА и «Ференцварош» в этом турнире объединяет один любопытный факт: обе команды крупно проиграли «Лудогорцу», причём венгры дома. При этом «армейцы» проиграли «Эспаньолу», а их соперник — сыграл вничью. Короче, у российского клуба на старте два поражения из двух при разнице мячей 1:7.

«Ференцварош»

Главное, что нужно знать об этом клубе, — его тренирует украинец Сергей Ребров. Он сделал «Ференцварош» чемпионом после трёхлетнего перерыва. В квалификации Лиги чемпионов венгры без вариантов уступили загребскому «Динамо».

Перформанс

«Армейские» болельщики постарались.

Гость

Конор Макгрегор, гостящий нынче в Москве, приехал на игру.

Источник: РИА "Новости"

Состав

Виктор Гончаренко выставил тот же состав, который несколькими днями ранее сыграл с «Уфой» вничью — 1:1. Снова в основе вышел Вадим Карпов, а на скамейке остались Гогуа и Шарлия. То есть, на левой бровке играл Кучаев.



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Карпов

Молодой защитник в первом тайме играл нервно и не всегда успевал страховать уходившего вперёд Фернандеса. От Карпова легко легко убежал Нгуен, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч ушёл в сторону. Это был голевой момент, но были и другие ситуации, в которых игрок выглядел неуверенным. Возможно, в этом и была задумка Реброва — давить на неопытного игрока. С другой стороны, рядом играл Дивеев, у которого тоже опыта не сильно больше.

Во втором тайме защита ЦСКА, в том числе и Карпов, играла поувереннее, но ошибки у молодого защитника были всё равно.

Моменты

Если у «Ференцвароша» был только один момент в первом тайме, то у ЦСКА их было пять. Магнуссон попал в защитника, вратарь отразил удар Облякова, Ахметов попал в штангу, а Влашич из убойной позиции не попал в створ, Сигурдссон также не смог переиграть голкипера.

Перестановки

Во втором тайме игра изменилась: то ли «Ференцварош» приспособился, то ли у ЦСКА кончились силы. Но моментов у ворот гостей не было вообще. Более того, венгры всё более активно шли вперёд, и Акинфееву приходилось напрягаться. На 61-й минуте Гончаренко выпустил Бистровича вместо Кучаева, перестроив схему на игру в четыре защитника. Обляков ушёл на левый фланг.

Дальше Лукас Сантос вышел вместо Ахметова. Это стандарты.

И, наконец, Бийол вместо Сигурдссона. Это тоже стандарты. И расчёт на решающий навал.

Но ничего такого не случилось. Ни стандартов, ни навала.

Шанс

Забивать ЦСКА всё равно мог. Фёдора Чалова идеально вывели на ударную позицию в штрафной, он отлично сыграл на опережение, пробил в падении — мимо! Единственный момент во втором тайме.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5ZidfqK9Dxg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Развязка

Ну вы знаете, как это бывает. На 86-й минуте гости провели контратаку и забили. Отличился Роланд Варга.