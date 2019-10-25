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24 октября, источник: Чемпионат.com

Как же так, ЦСКА? «Армейцы» опозорились в матче с венгерским клубом

Российский клуб не реализовал множество стопроцентных моментов.

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ЦСКА и «Ференцварош» в этом турнире объединяет один любопытный факт: обе команды крупно проиграли «Лудогорцу», причём венгры дома. При этом «армейцы» проиграли «Эспаньолу», а их соперник — сыграл вничью. Короче, у российского клуба на старте два поражения из двух при разнице мячей 1:7.

«Ференцварош»

Главное, что нужно знать об этом клубе, — его тренирует украинец Сергей Ребров. Он сделал «Ференцварош» чемпионом после трёхлетнего перерыва. В квалификации Лиги чемпионов венгры без вариантов уступили загребскому «Динамо».

Перформанс

«Армейские» болельщики постарались.

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Гость

Конор Макгрегор, гостящий нынче в Москве, приехал на игру.

Источник: РИА "Новости"

Состав

Виктор Гончаренко выставил тот же состав, который несколькими днями ранее сыграл с «Уфой» вничью — 1:1. Снова в основе вышел Вадим Карпов, а на скамейке остались Гогуа и Шарлия. То есть, на левой бровке играл Кучаев.


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Карпов

Молодой защитник в первом тайме играл нервно и не всегда успевал страховать уходившего вперёд Фернандеса. От Карпова легко легко убежал Нгуен, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч ушёл в сторону. Это был голевой момент, но были и другие ситуации, в которых игрок выглядел неуверенным. Возможно, в этом и была задумка Реброва — давить на неопытного игрока. С другой стороны, рядом играл Дивеев, у которого тоже опыта не сильно больше.

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Во втором тайме защита ЦСКА, в том числе и Карпов, играла поувереннее, но ошибки у молодого защитника были всё равно.

Моменты

Если у «Ференцвароша» был только один момент в первом тайме, то у ЦСКА их было пять. Магнуссон попал в защитника, вратарь отразил удар Облякова, Ахметов попал в штангу, а Влашич из убойной позиции не попал в створ, Сигурдссон также не смог переиграть голкипера.

Перестановки

Во втором тайме игра изменилась: то ли «Ференцварош» приспособился, то ли у ЦСКА кончились силы. Но моментов у ворот гостей не было вообще. Более того, венгры всё более активно шли вперёд, и Акинфееву приходилось напрягаться. На 61-й минуте Гончаренко выпустил Бистровича вместо Кучаева, перестроив схему на игру в четыре защитника. Обляков ушёл на левый фланг.

Дальше Лукас Сантос вышел вместо Ахметова. Это стандарты.

И, наконец, Бийол вместо Сигурдссона. Это тоже стандарты. И расчёт на решающий навал.

Но ничего такого не случилось. Ни стандартов, ни навала.

Шанс

Забивать ЦСКА всё равно мог. Фёдора Чалова идеально вывели на ударную позицию в штрафной, он отлично сыграл на опережение, пробил в падении — мимо! Единственный момент во втором тайме.

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Развязка

Ну вы знаете, как это бывает. На 86-й минуте гости провели контратаку и забили. Отличился Роланд Варга.

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Антон Третяк

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ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Ференцварош
Футбол, Лига Европы, Группа H24.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Ребров
Голы
Роланд Варга(Александр Зубков)86′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
90Денеш Дибус
23Хердур Магнуссон
90+2′
17Эльдар Чивич
62Вадим Карпов
8Герге Ловренчич
78Игорь Дивеев
21Эндре Ботка
2Мариу Фернандес
25Миха Блажич
98Иван Обляков
18Давид Шигер
74′
8Никола Влашич
7Данил Игнатенко
90+2′
9Федор Чалов
14Игорь Харатин
90+2′
20Константин Кучаев
61′
10Токмак Чоль Нгуен
84′
25Кристиян Бистрович
78′
97Роланд Варга
7Ильзат Ахметов
75′
11Александр Зубков
89′
11Лукас Сантос
33Лаша Двали
17Арнор Сигурдссон
80′
70Франк Боли
72′
29Яка Бийол
88да Силва Барбоза Изаэл
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
10Голевые моменты2
20Удары (всего)11
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
7Угловые5
12Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Орел(Чехия)
Боковой судьяПетр Блажей(Чехия)
Боковой судьяИржи Кржиж(Чехия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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