Как же так, ЦСКА? «Армейцы» опозорились в матче с венгерским клубом
Российский клуб не реализовал множество стопроцентных моментов.
Российский клуб не реализовал множество стопроцентных моментов.
ЦСКА и «Ференцварош» в этом турнире объединяет один любопытный факт: обе команды крупно проиграли «Лудогорцу», причём венгры дома. При этом «армейцы» проиграли «Эспаньолу», а их соперник — сыграл вничью. Короче, у российского клуба на старте два поражения из двух при разнице мячей 1:7.
Главное, что нужно знать об этом клубе, — его тренирует украинец Сергей Ребров. Он сделал «Ференцварош» чемпионом после трёхлетнего перерыва. В квалификации Лиги чемпионов венгры без вариантов уступили загребскому «Динамо».
«Армейские» болельщики постарались.
Конор Макгрегор, гостящий нынче в Москве, приехал на игру.
Виктор Гончаренко выставил тот же состав, который несколькими днями ранее сыграл с «Уфой» вничью — 1:1. Снова в основе вышел Вадим Карпов, а на скамейке остались Гогуа и Шарлия. То есть, на левой бровке играл Кучаев.
Молодой защитник в первом тайме играл нервно и не всегда успевал страховать уходившего вперёд Фернандеса. От Карпова легко легко убежал Нгуен, выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч ушёл в сторону. Это был голевой момент, но были и другие ситуации, в которых игрок выглядел неуверенным. Возможно, в этом и была задумка Реброва — давить на неопытного игрока. С другой стороны, рядом играл Дивеев, у которого тоже опыта не сильно больше.
Во втором тайме защита ЦСКА, в том числе и Карпов, играла поувереннее, но ошибки у молодого защитника были всё равно.
Во втором тайме игра изменилась: то ли «Ференцварош» приспособился, то ли у ЦСКА кончились силы. Но моментов у ворот гостей не было вообще. Более того, венгры всё более активно шли вперёд, и Акинфееву приходилось напрягаться. На 61-й минуте Гончаренко выпустил Бистровича вместо Кучаева, перестроив схему на игру в четыре защитника. Обляков ушёл на левый фланг.
Дальше Лукас Сантос вышел вместо Ахметова. Это стандарты.
И, наконец, Бийол вместо Сигурдссона. Это тоже стандарты. И расчёт на решающий навал.
Но ничего такого не случилось. Ни стандартов, ни навала.
Забивать ЦСКА всё равно мог. Фёдора Чалова идеально вывели на ударную позицию в штрафной, он отлично сыграл на опережение, пробил в падении — мимо! Единственный момент во втором тайме.
Ну вы знаете, как это бывает. На 86-й минуте гости провели контратаку и забили. Отличился Роланд Варга.
Антон Третяк
|Виктор Гончаренко
|Сергей Ребров
|Роланд Варга(Александр Зубков)
|86′
|35
|Игорь Акинфеев
|90
|Денеш Дибус
|23
|Хердур Магнуссон
90+2′
|17
|Эльдар Чивич
|62
|Вадим Карпов
|8
|Герге Ловренчич
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Эндре Ботка
|2
|Мариу Фернандес
|25
|Миха Блажич
|98
|Иван Обляков
|18
|Давид Шигер
74′
|8
|Никола Влашич
|7
|Данил Игнатенко
90+2′
|9
|Федор Чалов
|14
|Игорь Харатин
90+2′
|20
|Константин Кучаев
61′
|10
|Токмак Чоль Нгуен
84′
|25
|Кристиян Бистрович
78′
|97
|Роланд Варга
|7
|Ильзат Ахметов
75′
|11
|Александр Зубков
89′
|11
|Лукас Сантос
|33
|Лаша Двали
|17
|Арнор Сигурдссон
80′
|70
|Франк Боли
72′
|29
|Яка Бийол
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|2
|20
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Орел(Чехия)
|Боковой судья
|Петр Блажей(Чехия)
|Боковой судья
|Иржи Кржиж(Чехия)