«Манчестер Юнайтед» обыграл сербский «Партизан» в матче Лиги Европы
ТАСС, 24 октября. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 обыграл сербский «Партизан» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 24 октября. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 обыграл сербский «Партизан» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Мяч с пенальти на 43-й минуте забил Антони Марсьяль.
В другом матче группы L голландский АЗ дома разгромил казахстанскую «Астану» со счетом 6:0.
В турнирной таблице на первом месте располагается «Манчестер Юнайтед» (7 очков), далее идут АЗ (5), «Партизан» (4) и «Астана» (0). В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Партизан», АЗ в гостях сыграет с «Астаной», оба матча пройдут 7 ноября.
Результаты других матчей
В группе J итальянская «Рома» дома сыграла вничью с немецкой «Боруссией» (Менхенгладбах) со счетом 1:1, турецкий «Истанбул Башакшехир» на своем стадионе переиграл австрийский «Вольфсберг» (1:0). В таблице лидирует «Рома» (5 очков), далее идут «Истанбул Башакшехир» (4), «Вольфсберг» (4) и «Боруссия» (2).
В группе K португальская «Брага» в гостевой встрече обыграла турецкий «Бешикташ» (2:1), а английский «Вулверхэмптон» в гостях победил словацкий «Слован» (2:1). Лидирует в группе «Брага» (7), далее идут «Вулверхэмптон» (6), «Слован» (4) и «Бешикташ» (0).
В группе I немецкий «Вольфсбург» сыграл вничью с бельгийским «Гентом» в гостевом матче со счетом 2:2, французский «Сент-Этьен» на своем стадионе сыграл вничью с украинской «Александрией» (1:1). Первое место в группе занимает «Вольфсбург» (5), второе — «Гент» (5), третье — «Александрия» (2), замыкает таблицу «Сент-Этьен» (2).
В группе G португальский «Порту» дома сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» (1:1), швейцарский «Янг Бойз» на домашнем стадионе победил голландский «Фейенорд» (2:0). В турнирной таблице на первой строчке идет «Янг Бойз» (6), на второй — «Рейнджерс» (4), на третьей — «Порту» (4), на четвертой — «Фейенорд» (3).
Матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 7 ноября.